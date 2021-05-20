Банк "Открытие" и eBay провели бизнес-шоу, посвященное экспортным продажам МСБ через маркетплейсы Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" и eBay провели бизнес-шоу, посвященное экспортным продажам МСБ через маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 25 мая в режиме онлайн состоялся очередной раунд бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса".

Организаторами выступили банк "Открытие" и маркетплейс eBay. Темой шоу стал экспорт товаров компаний малого и среднего бизнеса через eBay – глобальную площадку, открывающую продавцам из России доступ к более чем 187 млн покупателей по всему миру.

Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия заставила предпринимателей еще более активно переходить к цифровой трансформации, подключать онлайн-инструменты продвижения и продаж.

Заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов рассказали, как продавать онлайн по всему миру через маркетплейс eBay, увеличить экспортные продажи и найти новую покупательскую аудиторию за границей. В шоу также приняли участие российские предприниматели, которые поделились кейсами ведения бизнеса на eBay.

По словам Надии Черкасовой, в 2020 году 8,6 тыс. клиентов МСБ банка "Открытие" хотя бы раз получали экспортную выручку и экспортировали свои товары и услуги в 151 страну мира. Экспортная выручка клиентов МСБ составила 124 млрд рублей. Больше всего клиенты банка экспортировали в Китай, Беларусь, Казахстан и Турцию.

"Экспорт через маркетплейсы – это текущий тренд, пандемия подтолкнула использовать данный канал сбыта не только в сегменте b2c, но и b2b. Бизнес, который смог открыть для себя этот канал, увеличил свою выручку в разы", – отметила Черкасова. – "Экспорт через маркетплейс – это способ протестировать свой товар, каким рынкам и покупателям он интересен".

Надия Черкасова подчеркнула, что, по данным 5-й волны "Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса" – исследования, которое постоянно проводят банк "Открытие" и НАФИ, компании все активнее переводят бизнес в онлайн. За последние полгода увеличилась доля компаний, которые имеют полноценный сайт с детальной информацией (с 41% до 63%).

Компании МСБ чаще размещают рекламу в интернете (рост с 58% до 66%), чаще отслеживают эффективность продвижения в интернете (рост с 62% до 66%), регулярнее стали применять мессенджеры для работы с клиентами (с 80% до 85%). Растет роль социальных сетей в продвижении бизнеса – страница в соцсетях есть уже у 70% компаний.

Илья Кретов отметил: "Рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России является одним из самых быстрорастущих на сегодняшний день: согласно результатам исследования eBay и Data Insight, в 2020 году он превысил исторический рубеж в $1 млрд, а темпы его роста относительно 2019 увеличились в два раза и составили 42%. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговые площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы: в 2020 российские предприниматели заработали $723 млн, а средний чек за заказ составил $125. Для сравнения средняя стоимость отправления через онлайн-площадки с собственной логистикой, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы, равна $20. По нашим прогнозам, рынок розничного онлайн-экспорта близится к отметке в $10 млрд в ближайшие несколько лет".

"В условиях пандемии экспортные онлайн-продажи стали необходимым шагом для обеспечения непрерывности и дальнейшего развития бизнеса. В апреле 2020 совместно с банком "Открытие" мы запустили программу поддержки МСБ "Открыты на весь мир", по итогам которой число российских экспортеров на eBay увеличилось более чем на 12 тыс. предпринимателей и превысило 41 тыс. Выручка новых продавцов на платформе выросла на 68% по сравнению с 2019 годом, а общее число товарных объявлений россиян на eBay достигло 1,9 млн. Популярными экспортными категориями стали одежда, обувь и аксессуары (30% от общей выручки на eBay), коллекционные товары (21%), автозапчасти (12%)", – добавляет Илья Кретов.

Личным опытом онлайн-экспорта на eBay в ходе шоу поделились российские предприниматели. Иван Савин из компании GreyShop рассказал, как одеть актеров из фильмов "Форсаж" и "Звездные войны", продавая специализированную экипировку из России. Константин Капцов из Luxxy поделился опытом трансграничных продаж лимитированных сумок Chanel за 11 тыс. долларов.

Егор Баев, основатель проекта "Картины по дружеским ценам", рассказал, как объединить русских художников и помочь им найти покупателей для своих картин в странах США и Европы. Андрей Кондухов, Федор Стецкевич и Михаил Колотушкин из магазина автозапчастей Shirokai продемонстрировали, как использование 3D-моделирования и грамотная визуализация помогают им продавать автомобильные обвесы из России по всему миру. Артем Косилов из компании-интегратора Zonesmart встретился с начинающим продавцом eBay Василием Орловым в магазине виниловых пластинок "Новое искусство". Артем поделился несколькими советами и объяснил, чем интеграторы могут помочь предпринимателям, которые только планируют выходить на экспорт.

Бизнес-шоу транслировалось через социальные сети банка в YouTube и ВКонтакте, а также в сообществе продавцов eBay в Facebook.

В преддверии недели российского предпринимательства eBay и банк "Открытие" запускают второй раунд инициативы "Открыты на весь мир 2.0". В рамках проекта eBay бесплатно предоставит пакеты услуг стоимостью в тысячи долларов США для представителей малого и среднего бизнеса, которые готовы продавать за рубеж через маркетплейс более 100 наименований товаров.