"Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" 27 мая проведет послеремонтные гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, с 09:00 27 мая начнутся плановые послеремонтные гидравлические испытания тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ в Московском, Канавинском и Сормовском районах.

По регламенту гидравлические испытания проводятся дважды – в первый раз, чтобы выявить и устранить дефекты на трубопроводах, во второй раз – чтобы проверить достаточность проведенных ремонтных работ.

Для обеспечения безопасности сетевая вода в ходе испытаний имеет температуру не более 40 градусов Цельсия. Она подается под повышенным давлением для проверки достаточности проведенных на теплосетевом комплексе ремонтных работ и дополнительного выявления возможных новых дефектов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта, введя название улицы и номер дома.