Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2021 10:53  [59] "Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова
26 мая 2021 10:43  [67] Рабочие приступили к мощению плитки на Окской набережной
26 мая 2021 10:16  [70] "Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ
26 мая 2021 09:28  [112] "Нижегородские бизнесмены вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие области", - Евгений Люлин
25 мая 2021 22:20  [936] Мощный ураган из магнитных бурь начался на Земле
25 мая 2021 18:56  [725] Практику работы с культурным наследием обсудили в Нижнем Новгороде
25 мая 2021 18:02  [413] Более 170 пришкольных лагерей и 10 загородных баз откроются на каникулах в Нижнем Новгороде
25 мая 2021 17:57  [290] Нижегородцы смогут вернуть половину от стоимости путевки в детские лагеря
25 мая 2021 17:48  [303] Нижегородский портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России
25 мая 2021 17:29  [340] Изменения в законодательстве о комплексном развитии территорий даст новый импульс строительству жилья, - Андрей Тарасов
Общество

"Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова

26 мая 2021 10:53  [59] Общество
Анна Давыдова

Анна Давыдова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Это не пыль в глаза, а планомерная работа власти и градозащитников по сохранению культурного наследия и исторической среды",  - заявила градозащитница Анна Давыдова НИА "Нижний Новгород", комментируя работу первого всероссийского съезда координаторов "Том Сойер Фест", где также присутствовали представители власти региона.

"Диалог с властью уже выстроен, мы хотели показать это на съезде. У нас есть планы на несколько лет вперед. Например, в Нижнем Новгороде реализуется единственный в России опыт создания межведомственной комиссии по защите ценной градостроительной среды. Ее возглавляет министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Сейчас в России, если дом не является ОКН, его сносят. Так в городах было уничтожено множество исторических зданий, а иногда и целых кварталов. Комиссия исследует здание перед сносом и может дать рекомендации: не сносить, сносить, но снять ценные элементы или сносить с возможностью воссоздания по чертежам", - рассказала Анна Давыдова.

Она также отметила важность заключенного правительством 19 мая 2021 года инвестконтракта.

"Министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов заключил уникальный в стране инвест-контракт. Инвестору, занимающемуся сохранением объекта культурного наследия, будет предоставляется земля под строительство, к примеру, многоквартирного дома. Разработана нормативно-правовая база. Такого тоже еще не было", - добавила градозащитница.

В целом Анна Давыдова отметила продуктивность сложившегося диалога.

"Все, кто присутствовал, уже что-то сделали для сохранения города", - сказала она.

Подробнее о съезде мы писали ранее.

Напомним, фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" стартовал 21 мая. В этом году волонтеры планируют завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке (ул.Короленко,11/21) и благоустроить усадебный сад Лемке.

Кроме того, в этом году будет продолжен ремонт внутри дома № 18 по ул. Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой), который является штабом фестиваля.  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Градозащитники Мнения Объекты культурного наследия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph