"Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова Общество

Анна Давыдова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Это не пыль в глаза, а планомерная работа власти и градозащитников по сохранению культурного наследия и исторической среды", - заявила градозащитница Анна Давыдова НИА "Нижний Новгород", комментируя работу первого всероссийского съезда координаторов "Том Сойер Фест", где также присутствовали представители власти региона.

"Диалог с властью уже выстроен, мы хотели показать это на съезде. У нас есть планы на несколько лет вперед. Например, в Нижнем Новгороде реализуется единственный в России опыт создания межведомственной комиссии по защите ценной градостроительной среды. Ее возглавляет министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Сейчас в России, если дом не является ОКН, его сносят. Так в городах было уничтожено множество исторических зданий, а иногда и целых кварталов. Комиссия исследует здание перед сносом и может дать рекомендации: не сносить, сносить, но снять ценные элементы или сносить с возможностью воссоздания по чертежам", - рассказала Анна Давыдова.

Она также отметила важность заключенного правительством 19 мая 2021 года инвестконтракта.

"Министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов заключил уникальный в стране инвест-контракт. Инвестору, занимающемуся сохранением объекта культурного наследия, будет предоставляется земля под строительство, к примеру, многоквартирного дома. Разработана нормативно-правовая база. Такого тоже еще не было", - добавила градозащитница.

В целом Анна Давыдова отметила продуктивность сложившегося диалога.

"Все, кто присутствовал, уже что-то сделали для сохранения города", - сказала она.

Подробнее о съезде мы писали ранее.

Напомним, фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" стартовал 21 мая. В этом году волонтеры планируют завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке (ул.Короленко,11/21) и благоустроить усадебный сад Лемке.

Кроме того, в этом году будет продолжен ремонт внутри дома № 18 по ул. Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой), который является штабом фестиваля.