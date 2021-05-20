"Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова

Анна Давыдова
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"Это не пыль в глаза, а планомерная работа власти и градозащитников по сохранению культурного наследия и исторической среды", - заявила градозащитница Анна Давыдова НИА "Нижний Новгород", комментируя работу первого всероссийского съезда координаторов "Том Сойер Фест", где также присутствовали представители власти региона.
"Диалог с властью уже выстроен, мы хотели показать это на съезде. У нас есть планы на несколько лет вперед. Например, в Нижнем Новгороде реализуется единственный в России опыт создания межведомственной комиссии по защите ценной градостроительной среды. Ее возглавляет министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Сейчас в России, если дом не является ОКН, его сносят. Так в городах было уничтожено множество исторических зданий, а иногда и целых кварталов. Комиссия исследует здание перед сносом и может дать рекомендации: не сносить, сносить, но снять ценные элементы или сносить с возможностью воссоздания по чертежам", - рассказала Анна Давыдова.
Она также отметила важность заключенного правительством 19 мая 2021 года инвестконтракта.
"Министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов заключил уникальный в стране инвест-контракт. Инвестору, занимающемуся сохранением объекта культурного наследия, будет предоставляется земля под строительство, к примеру, многоквартирного дома. Разработана нормативно-правовая база. Такого тоже еще не было", - добавила градозащитница.
В целом Анна Давыдова отметила продуктивность сложившегося диалога.
"Все, кто присутствовал, уже что-то сделали для сохранения города", - сказала она.
Подробнее о съезде мы писали ранее.
Напомним, фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" стартовал 21 мая. В этом году волонтеры планируют завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке (ул.Короленко,11/21) и благоустроить усадебный сад Лемке.
Кроме того, в этом году будет продолжен ремонт внутри дома № 18 по ул. Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой), который является штабом фестиваля.
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