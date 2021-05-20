Рабочие приступили к мощению плитки на Окской набережной Общество

Фото: ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочие приступили к мощению плитки на Окской набережной. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, на территории набережной появятся новые светильники, урны, велодорожка и велопарковки, а также общественный туалет, дополнительное озеленение, вымощенные пешеходные дорожки. На Окской набережной появятся небольшой информационный туристический центр и смотровые площадки с биноклями.

В рамках благоустройства вдоль набережной и дорожно-тропиночной сети установят 166 опор освещения. На этой неделе начнутся работы по озеленению - на благоустраиваемой территории высадят более 3 тысяч новых кустарников и деревьев, также будет постелено более 10 тысяч кв. м газона. Планируется и ремонт парапетов вдоль набережной с установкой новых ограждений.

Напомним, что изначально проект благоустройства предназначался для всей территории Окской набережной, однако позже выяснилось, что часть элементов берегоукрепления находится в аварийном состоянии. Поэтому пришлось менять проект, и благоустройство будет проходить в два этапа.

Первый этап предусматривает преображение набережной от Канавинского моста до собора Александр Невского. Вторая очередь затронет участок от Канавинского моста до метромоста, объединив всю территорию набережной в связный пешеходный маршрут, который будет соединен сезонным проходом под Канавинским мостом.

Однако, реализация второй очереди благоустройства невозможна без берегоукрепления. Сейчас этот проект готов и ведется поиск финансирования.