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Общество

Почти 5 тысяч саженцев сосны высадили вдоль М-12 "Москва – Казань"

25 мая 2021 11:22  [52] Общество

Почти 5 тысяч саженцев сосны высадили вдоль трассы М-12 "Москва – Казань".

Как сообщает пресс-служба строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", 4 909 саженцев сосны высадили на нулевом этапе строительства трассы. Первые посадки хвойных были сделаны еще в начале весны, а на сегодняшний день уже высажено саженцев на 35 гектарах.

Напомним, что нулевой этап трассы М-12 общей протяжённостью 66 км пройдёт по территории Московской области: от Северо-Восточной хорды (СВХ) с пересечением ЦКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-108 "Московское большое кольцо".

Трасса М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" возьмет начало в месте стыковки с Северо-Восточной хордой в районе р. Пехорка со строительства нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД – км 60 (обходы подмосковных городов Балашихи и Ногинска).

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
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