Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 26 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения в Советском и Сормовском районах.

Под отключение попали дома по адресам: ул. Нартова, 15, 17, 19, 21 (с 9:00 до 14:00), ул. Генкиной, 42/15, ул. Ижорская, 15, ул. Ванеева, 4/45 (с 9:00 до 16:00); ул. Культуры, 111, ул. Островского, 1 (с 9:00 до 17:00), ул. Циолковского, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 (с 9:00 до 19:00).