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Бизнес

"До заседания ОПЕК+ цены на нефть марки Брент составят $65-$70 за баррель", - банк "Открытие"

26 мая 2021 11:32  [84] Бизнес

Руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина рассказала о ситуации на рынке нефти.

"На прошлой неделе волатильность нефти была существенной: рост в начале недели на коррекции доллара из-за неожиданно высоких данных по американской инфляции и опасений ужесточения денежно-кредитной политики сменился падением на фоне продолжения короновирусной истории и возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Далее – снова рост на прогнозах плохой погоды в Мексиканском заливе", - сказала эксперт.

"Иран может возобновить экспорт нефти с июля 2021 года в случае снятия американских санкций. Дополнительный объем может составить от 1 до 2 миллионов баррелей в день. Азиатские и европейские покупатели уже высказали заинтересованность в поставках. При этом ОПЕК+ может компенсировать иранские поставки, отложив на несколько месяцев увеличение собственной добычи во второй половине 2021 года. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 1 июня 2021 года, и вопрос иранского экспорта в любом случае будет принят во внимание", - считает она.

"На снижение распространения коронавируса в странах после вакцинации около 60% населения сделана большая ставка. Снижение заболеваемости будет приводить к снятию ограничений на перемещения и росту спроса на нефтепродукты", - продолжила Анна Морина.

"В ряде стран действительно отмечается позитивная динамика заболевших (Израиль, Великобритания). Но некоторые вакцины оказались малоэффективными. Рост заболеваемости наблюдается в странах, которые в значительной степени уже привиты китайскими вакцинами: это Чили, Уругвай, а также Байхрейн и Сейшелы, где удалось вакцинировать более 50% населения. Заболеваемость в Байхрейне достигла нового рекорда, а в Уругвае находится на уровне 97% от рекордной. Байхрейн и ОАЭ уже приняли решение о проведении вакцинации населения третьей прививкой, но уже от другого производителя", - поделилась информацией аналитик.

"Поддержать цены на нефть на следующей неделе может сезон ураганов в Атлантике, который наступает в конце мая – июне, и может оказать негативное влияние на добычу и переработку нефти в США, а также на экспорт с терминалов Мексиканского залива. По оценке Refinitiv, текущий сезон ураганов будет менее активным, чем в прошлом году, но количество штормов, перерастающих в ураганы, окажется выше среднего за последние 5 лет уровня", - отметила эксперт.

"Достаточно высокие цены на нефть все-таки приводят к росту буровых установок в США, хотя и скромными темпами. По состоянию на 21 мая 2021 года количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы до 356 единиц, количество газовых установок упало на 1 единицу, достигнув 99 единиц. Прирост бурения в основном произошел в штате Оклахома. Количество пробуренных скважин в США в мае выросло до 452 единиц против 436 единиц в апреле и минимума в 249 единиц, наблюдавшегося в августе 2020 года. По предварительным данным EIA, добыча нефти в США в мае составляет 11 млн баррелей в сутки", - рассказала руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

"Слабый доллар, ожидание заседания ОПЕК+ и вера в его балансирующую силу скорее всего удержат цены на нефть марки Брент в диапазоне 65-70 долларов за баррель", - подытожила Анна Морина.

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Теги:
Банки Мнения Нефть
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