"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - Николай Карякин Общество

Николай Карякин

"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - заявил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин, комментируя свой опыт вакцинации от Covid-19.

Он напомнил, что с 20 мая в университете работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет проходить каждый четверг, с 14.00 до 16.00, по адресу: ул. Медицинская, 3а.

В мобильном пункте прививают российских студентов, сотрудников ПИМУ, их родственников и всех желающих. Для вакцинации здесь необходимо записаться по телефону: 8 952 443 52 98 (заведующий медицинским пунктом ПИМУ Батракова Елена Петровна). При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Николай Карякин добавил, что за первый день работы мобильного пункта от коронавируса привились более 60 человек.

"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса! Сам я привился еще в ноябре 2020 года, на этапе испытаний первой российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". После второй аппликации неоднократно проверял уровень антител: он достаточно высок до сих пор. У меня все прошло практически без побочных эффектов, хотя не стоит удивляться боли в месте укола, общему недомоганию и повышению температуры, ломоте в теле. Это естественные последствия, которые, как правило, быстро проходят, здесь все зависит от индивидуальных особенностей, поэтому важно проконсультироваться с врачом", - добавил Николай Карякин.

В заключение он отметил, что вакцина от коронавируса создана в сжатые сроки благодаря тому, что ее основой стала разработка, появившаяся еще в 2011 году, которую быстро сумели адаптировать под коронавирус.