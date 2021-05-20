Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2021 12:32  [46] Депутаты Гордумы поддержали установку памятника Владимиру Далю в Нижнем Новгороде
26 мая 2021 12:28  [58] Мемориальные доски установят в память о шести нижегородцах
26 мая 2021 12:25  [62] Спасение людей и тушение огня внутри здания: под Нижним Новгородом соревновались газодымозащитники (ВИДЕО)
26 мая 2021 12:14  [81] Получившему удар током нижегородскому подростку назначено лечение в барокамере
26 мая 2021 12:08  [104] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 мая
26 мая 2021 12:05  [61] Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году
26 мая 2021 11:59  [83] Улицу Минина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
26 мая 2021 11:46  [102] "Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - Николай Карякин
26 мая 2021 11:20  [78] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
26 мая 2021 10:53  [188] "Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова
Общество

"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - Николай Карякин

26 мая 2021 11:46  [102] Общество
Николай Карякин

Николай Карякин

"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - заявил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин, комментируя свой опыт вакцинации от Covid-19.

Он напомнил, что с 20 мая в университете работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет проходить каждый четверг, с 14.00 до 16.00, по адресу: ул. Медицинская, 3а.

В мобильном пункте прививают российских студентов, сотрудников ПИМУ, их родственников и всех желающих. Для вакцинации здесь необходимо записаться по телефону: 8 952 443 52 98 (заведующий медицинским пунктом ПИМУ Батракова Елена Петровна). При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Николай Карякин добавил, что за первый день работы мобильного пункта от коронавируса привились более 60 человек.

"Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса! Сам я привился еще в ноябре 2020 года, на этапе испытаний первой российской вакцины от коронавируса "Спутник-V". После второй аппликации неоднократно проверял уровень антител: он достаточно высок до сих пор. У меня все прошло практически без побочных эффектов, хотя не стоит удивляться боли в месте укола, общему недомоганию и повышению температуры, ломоте в теле. Это естественные последствия, которые, как правило, быстро проходят, здесь все зависит от индивидуальных особенностей, поэтому важно проконсультироваться с врачом", - добавил Николай Карякин.

В заключение он отметил, что вакцина от коронавируса создана в сжатые сроки благодаря тому, что ее основой стала разработка, появившаяся еще в 2011 году, которую быстро сумели адаптировать под коронавирус.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph