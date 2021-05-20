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Получившему удар током нижегородскому подростку назначено лечение в барокамере. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, в настоящее время пациент находится в сознании, отмечается положительная динамика в его лечении.
У подростка было диагностировано множество поверхностных ожогов, поэтому ему было назначено лечение в барокемере.
Ранее сообщалось, что нижегородского подростка ударило током во время съемки селфи на крыше ж/д вагона.
ЧП произошло вечером 23 мая на улице Электровозная.
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