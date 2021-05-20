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Общество

Спасение людей и тушение огня внутри здания: под Нижним Новгородом соревновались газодымозащитники (ВИДЕО)

26 мая 2021 12:25  [63] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Соревнования на лучшее звено газодымозащитной службы состоялись на территории 60-й пожарно-спасательной части в с. Федяково Кстовского района.

Звенья ГДЗС – авангард пожарных подразделений при спасении людей и тушении огня внутри горящего и задымленного здания. Газодымозащитники должны обладать уникальными способностями: ориентироваться в помещении с ограниченной видимостью, когда на расстоянии вытянутой руки ничего не видно, уметь обнаруживать в таких экстремальных условиях пострадавших и оказывать первую помощь. Вся операция спасения проходит в специальных средствах защиты органов дыхания.

Именно поэтому газодымозащитники регулярно принимают участие в соревнованиях, повышая свой профессиональный уровень. 25 мая такие соревнования состоялись на территории 60-й пожарно-спасательной части в с. Федяково Кстовского района.

Всего за победу в областных состязаниях боролись 12 команд.

Первая часть соревнований – теоретическая. Участники команд сдавали тесты и решали задачи на расчет воздуха в непригодной для дыхания среде.

Вторая и самая зрелищная часть – огневая полоса психологической подготовки пожарных. Здесь организаторы подготовили для участников ряд сложных, но вместе с тем и очень зрелищных и увлекательных этапов для прохождения.

И заключительная, третья часть состязаний - работа по поиску и спасению пострадавшего в условиях нулевой видимости. Участникам заклеивали панорамные маски плотным непрозрачным скотчем, и командам приходилось проводить разведку и искать пострадавшего, двигаясь буквально на ощупь.

Все элементы соревнований максимально приближены к реальным условиям в боевых действиях на пожарах и ЧС.

По итогам соревнований почетное первое место заняла команда 1 пожарно-спасательного отряда (Нижний Новгород), на втором месте - 20-й отряд (Бор), а замкнула тройку лидеров команда специализированной пожарно-спасательной части ФПС Нижегородской области.

Победители соревнований были награждены ценными призами и памятными дипломами.

Видео предоставлено ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Титры: Михаил Оленев – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС.

 

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Теги:
МЧС Пожары Соревнование
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