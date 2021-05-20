Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области. Об этом 26 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 117 386 жителям, из которых 51 044 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 66 342 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 64 жителей.

По числу заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 436 жителей (5 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 759 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 18 жителей), Советский (7 219, +11 заболевших), Московский (5 433, еще 4 заболевших), Сормовский (5 312, еще 13 инфицированных), Канавинский (5 284, +3 человека), Приокский (3 921, +3 заболевших) и Нижегородский (3 680, за сутки - на 7 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 668 заболевших жителей), Бор (5 783), Павловский (2 997), Балахнинский (3 000), Выксунский (2 978), Городецкий (2 645), Богородский (2 637) и Шахунский (2 040).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.