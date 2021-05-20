Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2021 14:17  [26] Тридцати нижегородцам будет присвоено звание Почетного ветерана
26 мая 2021 13:51  [39] Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей
26 мая 2021 13:47  [142] Пешеходный мост на Зеленском съезде передан в собственность Нижегородской области
26 мая 2021 12:53  [125] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
26 мая 2021 12:32  [150] Депутаты Гордумы поддержали установку памятника Владимиру Далю в Нижнем Новгороде
26 мая 2021 12:28  [125] Мемориальные доски установят в память о шести нижегородцах
26 мая 2021 12:25  [121] Спасение людей и тушение огня внутри здания: под Нижним Новгородом соревновались газодымозащитники (ВИДЕО)
26 мая 2021 12:14  [154] Получившему удар током нижегородскому подростку назначено лечение в барокамере
26 мая 2021 12:08  [194] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 мая
26 мая 2021 12:05  [142] Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области

26 мая 2021 12:53  [125] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области. Об этом 26 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 117 386 жителям, из которых 51 044 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 66 342 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 64 жителей.

По числу заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 436 жителей (5 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 759 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 18 жителей), Советский (7 219, +11 заболевших), Московский (5 433, еще 4 заболевших), Сормовский (5 312, еще 13 инфицированных), Канавинский (5 284, +3 человека), Приокский (3 921, +3 заболевших) и Нижегородский (3 680, за сутки - на 7 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 668 заболевших жителей), Бор (5 783), Павловский (2 997), Балахнинский (3 000), Выксунский (2 978), Городецкий (2 645), Богородский (2 637) и Шахунский (2 040).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph