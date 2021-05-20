Пешеходный мост на Зеленском съезде передан в собственность Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пешеходный мост на Зеленском съезде передан в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.

Ранее сооружение было передано областному правительству в безвозмездное пользование.

Мост передается для проведения капитального ремонта к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что на Зеленском съезде планируется установить новое освещение.

Напомним, почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде. В том числе речь идет о выкашивании и прополке газона на склоне Зеленского съезда.