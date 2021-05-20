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Пешеходный мост на Зеленском съезде передан в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.
Ранее сооружение было передано областному правительству в безвозмездное пользование.
Мост передается для проведения капитального ремонта к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что на Зеленском съезде планируется установить новое освещение.
Напомним, почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде. В том числе речь идет о выкашивании и прополке газона на склоне Зеленского съезда.
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