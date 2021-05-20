УК "Открытие": криптовалюта после падения не стала более привлекательной Бизнес

УК "Открытие": криптовалюта после падения не стала более привлекательной. Об этом заявил управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.

"Главной новостью прошедшей недели стали события на рынке криптовалют. В течение нескольких дней власти Турции и КНР делали жесткие заявления о борьбе с майнингом и торговлей криптовалютой. Государственный совет КНР призвал к отказу от использования биткоина, уточнив, что майнинг может привести к таким рискам, как инфляция юаня. Реакция на запреты последовала незамедлительно: за неделю рынок упал почти на 30%. Биткоин в стоимости снизился с 42 тысяч до 30 тысяч долларов", - сказал он.

"Учитывая это, у инвесторов, безусловно, возникает вопрос: не пришёл ли момент покупать криптовалюту, пока она находится на таких низких значениях. Со своей стороны, мы не советуем этого делать и по-прежнему считаем, что рассматривать криптовалюту как замену обычным инвестициям не представляется возможным ни при каких условиях", - добавил эксперт.

"Во-первых, за крипторынком нет фундаментальной стоимости: нет потока платежей, работающих бизнесов, миллионов рабочих мест, связанной с этими местами стратегической значимости для эмиссионных центров. Во-вторых, биткоин отличает очень высокая волатильность, поэтому в качестве "сохранения стоимости" и защиты от инфляции он точно не подходит. Также можно отметить длительную обработку транзакций, отсутствие регуляции на общемировом уровне, высокие комиссии, возможность безвозвратно утратить активы в результате хакерской атаки, мошенничества или забытого пароля, а также использование биткоина для незаконного перемещения капитала. Наконец, в случае потери денег или проблем при выводе средств отстоять права в суде будет крайне затруднительно", - отметил Дмитрий Космодемьянский.

"Все перечисленные факторы говорят о том, что инвестору, не верившему в криптовалюту, менять свою позицию и покупать ее сейчас, пока она "на дне", нет смысла – актив не становится более привлекательным после снижения даже на 50%. Но будущее покажет, хватит ли силы убеждения у верящих в криптовалюту людей, чтобы поддержать рынок на текущих уровнях, и в каком ключе будут звучать политические заявления дальше", - добавил он.

"В заключение следует отметить, что мы относились к криптовалюте скептически, предупреждали о её крайне спекулятивном характере и советовали включать биткоин в диверсифицированный портфель инвестиций только тем инвесторам, кто готов к серьёзному риску, и в соотношении не больше 2-3% от суммарного объёма активов", - подытожил эксперт УК "Открытие".