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Политика

Двух депутатов из Балахны признали виновными в мошенничестве

26 мая 2021 14:41  [258] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Балахнинский городской суд признал двух местных депутатов виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Речь идет о занимавшем пост заместителя председателя совета депутатов Балахнинского округа Андрее Капустине и депутате Михаиле Серове, являвшемся на момент преступления гендиректором "Балахнинской коммунальной компании", в числе учредителей которой – АО "Нижегородская областная коммунальная компания", где акционером выступает Нижегородская область, то есть государство.

Осенью 2017 года Капустин предоставил данные, необходимые для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Балахны и выступил в качестве продавца в сделке с ООО "Балахнинская коммунальная компания". При этом, стоимость указанного имущества была существенно завышена. В результате сделки купли-продажи компании причинен имущественный вред - 23,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной УФСБ по Нижегородской области. В ноябре прошлого года суд заключил Капустина под стражу. До этого его задержали сотрудники регионального УФСБ во время заседания Совета депутатов.

Суд признал Капустина виновным в пособничестве в мошенничестве (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима. Серов признан виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, и приговорен к трем годам колонии общего режима.

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Теги:
Балахнинский район Мошенничество Суд
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