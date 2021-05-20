Оплатить услуги АО "Теплоэнерго" без комиссии можно в 12 терминалах Общество

Фото: пресс-служба компании

Оплатить услуги АО "Теплоэнерго" без комиссии можно в 12 терминалах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в нагорной части Нижнего Новгорода заплатить за тепло и горячую воду без комиссии можно в трех терминалах АО "Россельхозбанк" - на пл. Советской, 5 (ТРЦ "Жар-Птица"), на пр-те Гагарина, 105А (ТЦ "Гагаринский"), на ул. Кулибина, 3 и в трех терминалах ПАО "МИнБанк" - в пер. Ткачева,1, на ул. Бекетова, 5 и на пр-те Гагарина, 228 (ТД "Перекрёсток", 2 этаж).

В заречной части для оплаты услуг АО "Теплоэнерго" без комиссии доступны терминалы АО "Россельхозбанк" на ул. Ярошенко, 1, на ул. Свободы, 15 и на пр-те Октября, 16, а также терминалы ПАО "МИнБанк" на Московском шоссе, 83, на ул. Коминтерна, 139 и на пл. Комсомольской, 6 (ЦНТ "КомсоМОЛка").

Необходимость в создании сети бескомиссионных терминалов возникла у предприятия с началом действия закона, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями.

На сегодняшний день жители 3 883 многоквартирных домов выбрали прямые договоры с АО "Теплоэнерго", предприятие производит расчеты по 235 820 лицевым счетам потребителей.

Напомним, в случае, если общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг, обязанность по расчету начислений и выставлению платёжных документов возлагается на АО "Теплоэнерго".

С этого момента жители многоквартирного дома начинают получать отдельный платёжный документ за услугу отопления и горячего водоснабжения. Так как в действующие тарифы предприятия не заложены затраты на оплату банковской комиссии, финансовая и правовая возможность оплачивать услуги банков по сбору платежей у предприятия отсутствует. При оплате отдельных квитанций потребителями банки взимают комиссию за обработку платежа.

Информация о способах оплаты за отопление должна учитываться собственниками на общем собрании при принятии решения о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.