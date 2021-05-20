Маркетплейс в сфере АПК начал работать в Нижегородской области Бизнес

Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" начал работать в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Внедрение цифровых технологий в сфере АПК напрямую влияет на развитие сельскохозяйственного производства. Платформа "АПК-навигатор" призвана сформировать прозрачный рынок сельхозпродукции и помочь предпринимателям повысить эффективность бизнес-процессов. Благодаря функционалу сервиса в режиме реального времени можно заключать прямые безопасные сделки, осуществлять мониторинг цен и проверять репутацию контрагента, устанавливать новые деловые связи и расширять рынки сбыта", – отметил Глеб Никитин.

Платформа была разработана на базе КП НО "Нижегородский институт развития использования земель". Услуги сервиса предоставляются бесплатно как для покупателя, так и для продавца (вне зависимости от правовой формы участников сделки).

"Эффективность бизнес-процессов в АПК отразится на ценах для конечного потребителя. Качественная фермерская продукция станет доступнее для нижегородцев", – добавил губернатор Нижегородской области.

На платформе "АПК-навигатор" представлена широкая линейка производимой и реализуемой продукции на территории региона в сегменте сельского хозяйства – от семян до земельных участков и сельскохозяйственной техники. Также сервис позволяет воспользоваться предложениями о лизинге, логистике и складском хранении продукции. Подробнее о функционале платформы можно узнать на сайте: www.agro360.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться.

Напомним, в 2021 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 24 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, перед регионом стоят амбициозные задачи по наращиванию экспортных поставок, в том числе в агропромышленном секторе. В 2020 году объем экспорта нижегородской продукции АПК превысил $265 млн, что на 9% больше по сравнению с 2019-м. К 2024 году этот показатель должен быть увеличен до более чем $300 млн.