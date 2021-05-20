Служба занятости с начала года помогла более 100 нижегородцам открыть свой бизнес Бизнес

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина в День российского предпринимательства, 26 мая, рассказала, как управление помогает безработным нижегородцам открыть свое дело.

Все услуги безработным гражданам, направленные на содействие в организации предпринимательской деятельности, предоставляются службой занятости бесплатно.

Как рассказала Арина Садулина, для желающих открыть свое дело проводятся консультации по составлению бизнес-планов, бизнес-семинары при участии специалистов структур поддержки малого бизнеса, организуются стажировки у предпринимателей, фермеров, юридических лиц по выбранному гражданином виду деятельности. Также предоставляется возможность пройти профессиональное обучение по программам "Организация предпринимательства и самозанятости", "Основы предпринимательской деятельности".

"Ежегодно около 800 безработных граждан получает консультационные услуги и примерно 70 человек обучается основам предпринимательства", - отметила Арина Садулина.

Активной мерой поддержки безработных граждан при организации предпринимательской деятельности является финансовая помощь. Размер единовременной субсидии зависит от величины пособия по безработице и на сегодняшний день составляет 145 560 рублей.

Другой составляющей финансовой помощи является единовременная субсидия на возмещение затрат на регистрацию в качестве предпринимателя в размере от 1 до 8 тысяч рублей.

"Сегодня сервисы предлагают бесплатную государственную регистрацию в качестве предпринимателя - не взимается государственная пошлина. В этой связи службой занятости возмещение затрат гражданину производится за услуги правового и технического характера, оплату нотариальных действий, за изготовление печатей, штампов, электронной цифровой подписи", - пояснила руководитель управления.

Арина Садулина добавила, что в 2021 году уже 1,2 тысячи человек получили государственную услугу содействия самозанятости.

"107 безработных граждан оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и самозанятого при поддержке службы занятости. На содействие самозанятости безработных в 2021 году из средств областного бюджета выделено 4,6 млн рублей", - рассказала она.

Руководитель управления пояснила, что особое внимание со стороны службы занятости уделяется нижегородцам, испытывающим трудности в поиске работы, - инвалидам, людям предпенсионного возраста.

Для дополнительной социальной поддержки в 2020 году предоставлены субсидии на открытие собственного дела шести инвалидам и 12 гражданам предпенсионного возраста с объемом финансирования из средств областного бюджета - 2,6 млн рублей. В частности, речь идет об открытии ремонтных мастерских, магазинов, предоставлении косметических и парикмахерских услуг, организации фермерских хозяйств.

Кроме того, в регионе реализуется пилотный проект по оказанию совместной поддержки безработным со стороны управления по труду и занятости населения и инфраструктуры поддержки предпринимательства. В этом направлении служба занятости взаимодействует с социальными партнерами, ведется активная информационная деятельность в целях продвижения образовательной программы "Мой бизнес". Работы организованы в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.