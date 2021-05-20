Нижегородские школьники разработали маску дополненной реальности Общество

Ученики технопарка "Кванториум Нижний Новгород" приняли участие в разработке приложения для сервиса "Карта жителя Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для социальных сетей сервиса создана AR-маска с 11 достопримечательностями Нижнего Новгорода.

"Разработки в сфере дополненной реальности показались нам интересными, и мы предложили ребятам попробовать свои силы в проекте "Карта жителя Нижегородской области". Мы уверены, что такое взаимодействие между подрастающим поколением и уже состоявшимся IT-проектом поспособствует повышению интереса к информационным технологиям у школьников", – отметил директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Право на участие в региональном проекте "Карта жителя Нижегородской области" получили лучшие ученики технопарка. Были отмечены несколько работ, в том числе Александра Львова, Анны Филаретовой и Кирилла Ертыбашева.

Ранее, в начале 2021 года, сотрудники ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" и IT-компании Lad вошли в экспертную комиссию на защите проектов, представленных учащимися технопарка "Кванториум".

"Нижний Новгород – один из самых высокотехнологичных городов России с весомым туристическим и научным потенциалом. Наша IT-компания вносит вклад в развитие технологий в столице Приволжья и регионе в целом, привлекая к своим проектам опытных специалистов и помогая юным талантам развивать свои возможности. Приятное интерактивное дополнение для социальных сетей пополнит арсенал широких функциональных возможностей портала и приложения "Карты жителя Нижегородской области". С помощью такой маски пользователям предлагается выбрать случайным образом один из объектов – достопримечательностей города, куда можно отправиться для прогулки и отдыха. Уверены, что новинка станет популярна среди жителей и гостей региона", – подчеркнул директор ООО "Лад Ай Ти" Марат Мухарьямов.

В основу разработки вошли самые интересные объекты Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница, Нижегородский кремль, стадион "Нижний Новгород", Нижегородская ярмарка и другие – всего 11 достопримечательностей, которые будут отображаться случайным образом.

Маска в ближайшее время будет доступна в социальных сетях сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (https://vk.com/nn_card, https://www.instagram.com/nn_card/).

Развитие у школьников ключевых компетенций цифровой экономики – один из приоритетов федерального федеральной программы "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.