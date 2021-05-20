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Зампредседатель "Открытия" Надия Черкасова приняла участие в финальной церемонии премии "Бизнес-Успех"

27 мая 2021 10:49  [73] Бизнес

Зампредседатель банка "Открытия" Надия Черкасова приняла участие в финальной церемонии национальной премии "Бизнес-Успех". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 26 мая в Москве состоялся всероссийский форум "Территория бизнеса — территория жизни" и 10-й финал национальной премии "Бизнес-Успех" всероссийского конкурса для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Банк "Открытие" является официальным партнером премии.

На форуме выступила заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова. "В прошлом году из-за пандемии практически все отрасли бизнеса пострадали из-за существенного снижения потребительского спроса. Особый удар пришелся на малый и средний бизнес. Но для цифровых компаний и дистанционных сервисов это стало временем расширения возможностей. Пандемия дала мощный толчок и выступила драйвером роста цифровизации, показала, насколько важно обеспечить непрерывность производства в любых условиях, развивать каналы и сервисы в режиме онлайн", — отметила она.

Надия Черкасова рассказала о том, что банк "Открытие" делает для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии и как помогает цифровой трансформации компаний МСБ.

"Чтобы помочь предпринимателям разобраться в цифровизации, мы создали бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Процедура занимает 5 минут, диагностика покажет, какой блок у вас прокачан, а в каком направлении есть пробелы. По результатам сервис предложит вам персональную программу обучения на примерах конкретных предпринимателей. Кроме того, несколько раз в год банк проводит онлайн бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса", где мы собираем лидеров интернет-индустрии на одной площадке, чтобы предприниматели получили практические советы по цифровизации собственного бизнеса", — сказала Надия Черкасова.

Она также представила на форуме результаты 5-й волны Индекса цифровизации бизнеса, который банк "Открытие" регулярно замеряет с 2019 года, определяя уровень готовности компаний МСБ к цифровой трансформации бизнеса по нескольким направлениям.

Более двух тысяч гостей юбилейного финала премии "Бизнес-Успех" из разных регионов России стали участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступили руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестиционной привлекательности регионов и медийному продвижению.

Отборочный тур конкурса, в котором приняли участие 150 предпринимателей — победителей региональных этапов, состоялся в первый день форума — 25 мая в Общественной палате РФ. Успешные предприниматели рассказали о своём опыте ведения бизнеса. Конкурсная комиссия также выбрала победителей среди представителей муниципальных администраций.

Традиционно финалисты и победители премии предлагают свои инициативы на встречах с профильными министрами РФ, проходят международные стажировки в крупных зарубежных компаниях, получают медиа-поддержку и заключают контракты с крупными компаниями.

Национальная премия "Бизнес-Успех" — совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке корпорации МСП. За 10 лет национальная премия "Бизнес-Успех" прошла в 64 городах России и объединила более 80 000 предпринимателей и представителей власти.

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