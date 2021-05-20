Санаторий "Автомобилист" привлечен к ответственности за сброс в Волгу недостаточно очищенных сточных вод Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Санаторий "Автомобилист" привлечен к ответственности за сброс в Волгу недостаточно очищенных сточных вод. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

Согласно информации, Борский городской суд поддержал позицию ведомства о привлечении к ответственности санатория за нарушение природоохранного законодательства.

Было установлено, что санаторий допускает сброс в реку Волга недостаточно очищенных сточных вод с биологических очистных сооружений, которые расположены на его территории. Так, зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ по таким показателям, как нефтепродукты, фосфаты, аммоний-ион, АПАВ, железо и другие.

Совокупный размер штрафных санкций составил 95 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.