Малоимущие граждане в Нижегородской области могут быть освобождены от платы за наем жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Малоимущие граждане в Нижегородской области могут быть освобождены от платы за наем жилья, в котором они проживают на основании договоров соцнайма. Об этом сообщили в Заксобрании региона.

Согласно информации, на заседании 27 мая депутаты приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 6 закона Нижегородской области "Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области" и в закон "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области".

Жилищным кодексом РФ предусмотрено освобождение малоимущих граждан от уплаты за наем жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

Для реализации этого положения сегодня применяется порядок признания гражданина малоимущим в целях предоставления социального жилья. Эта процедура требует сбора большого количества справок. В этой связи комитет Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК разработал проект закона области, который позволяет также освободить от платы за наем жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, граждан, получающих меры адресной государственной социальной поддержки малоимущих в органах социальной защиты населения.

Для пользования законом гражданам справок собирать не потребуется, сведения будут передаваться посредством межведомственного информационного обмена.

"Сегодня на заседании мы приняли законопроект в первом чтении и продолжим работу над документом. В итоге на региональном уровне будет создан эффективный механизм реализации права малоимущих граждан на освобождение от платы за наём жилья, в котором они проживают на основании договоров социального найма", - отметил заместитель председателя профильного комитета Андрей Тарасов.