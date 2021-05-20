Дополнительные меры поддержки детей-сирот введены в Нижегородской области Общество

Дополнительные меры поддержки детей-сирот введены в Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заедании 27 мая приняли в двух чтениях законы, направленные на поддержку детей-сирот, внесенные фракцией "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



"Дети-сироты нуждаются в постоянном внимании и поддержке со стороны государства. Вместе с правительством области депутаты Законодательного собрания постоянно держат эту тему на контроле, ищут пути решения проблем. Значительные средства ежегодно направляются из областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы стремимся обеспечить их всех постоянным жильем, но пока эту проблему решили не полностью. В такой ситуации до получения постоянного жилья законами устанавливаются два варианта мер поддержки ребят: проживание в жилых помещениях специализированного жилищного фонда социальной защиты отдельных категорий граждан или предоставление денежной компенсации за аренду жилья", - рассказал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

В частности, депутаты внесли изменения в закон "О жилищной политике в Нижегородской области". Как отметила заместитель председателя областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина, до внесения изменений в закон возникал ряд проблем.

"Дети-сироты, которые должны быть обеспечены жильем, не имеют постоянной или временной регистрации по месту жительства или месту пребывания. Это ставит их в крайне сложную ситуацию – у них возникают проблемы при трудоустройстве, постановке на учет в службу занятости населения и получении пособия по безработице, иных социальных пособий и выплат, при устройстве их детей в дошкольные и общеобразовательные организации", - пояснила вице-спикер.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О жилищной политике в Нижегородской области", сейчас детям-сиротам будут предоставлять жилые помещения специализированного фонда социальной защиты. На это могут претендовать нижегородцы, которые являются сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, но уже достигшие возраста 23 лет. Предоставляться помещения будут до тех пор, пока нуждающимся не предоставят квартиры в соответствии с законом.

Кроме того, депутаты внесли изменения в закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Данные изменения предусматривают компенсацию расходов на аренду жилья. Эти деньги будут выделяться указанной категории граждан из областного бюджета до тех пор, пока дети-сироты не получат от государства благоустроенное жилье.

На компенсацию они могут рассчитывать после достижения возраста 23 лет. Размер ежемесячной компенсации за аренду жилья в Нижнем Новгороде составит не более 8 тысяч рублей, в административных центрах районов, муниципальных и городских округов – 5 тысяч рублей, в других населенных пунктах Нижегородской области – 3 тысячи рублей.