Более 400 книг и игр для детей переданы в нижегородскую областную детскую больницу Общество

Фото: НРО партии

Более 400 книг и игр для детей переданы в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, мероприятие прошло в рамках акции "Читай, книга".

К акции подключились активисты партии, сторонники, депутаты, общественники. Они собрали книги, которые будут интересны детям разного возраста. Всего было передано более 400 книг – художественная, образовательная и развивающая литература.

"Спасибо за внимание к нашим детям, которые действительно нуждаются в различных увлекательных занятиях, пока лежат в больнице. Я думаю, ребятишкам очень понравятся новые книги. Как врачам, нам приятно наблюдать счастливые лица детей", - сказала главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Инна Кондратьева.

Нижегородская детская областная клиническая больница – это многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает помощь детям и подросткам со всего региона, на стационарном лечении здесь могут находиться одновременно более 750 пациентов.

"Мы не первый раз проводим эту акцию. И сегодня с большой радостью передали детской больнице книги и игры, которые приобрели и собрали наши активисты, добровольцы. Здесь находятся на длительном лечении сотни ребят, и тем более важно, чтобы они проводили свое время интересно и с пользой. Несмотря на цифровые технологии, которые вошли в нашу жизнь, хорошие и добрые книги всегда нужны, они помогают узнавать что-то новое, развивают воображение и память, вдохновляют и мотивируют. Надеюсь, что каждый найдет книгу по душе", - отметил региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Напомним, в апреле этого года в рамках акции "Лучший подарок – книга" активисты и депутаты "Единой России" приобрели для городских, сельских и школьных библиотек Нижегородской области сотни новых книг.