Около 2 млн рублей составила задолженность нижегородских организаций за тепло и горячую воду Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 2 млн рублей составила задолженность нижегородских организаций за тепло и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, 22 клиента из числа юридических лиц Дзержинска погасили задолженность за тепло сразу после получения уведомления о возможном расторжении договора теплоснабжения.

В мае 2021 года компания направила более 60 писем в адрес неплательщиков, общая сумма задолженности которых составила порядка 2 млн рублей.

В тексте уведомлений компания напомнила о том, что поставщик услуги вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор теплоснабжения в связи с нарушением сроков оплаты. В число недобросовестных клиентов попали ЗАО "Промышленные технологии", ООО "Тригон-2", ООО "Институт Дзержинскгражданпроект" и другие.

"Мы регулярно напоминаем нашим клиентам о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду. Расторжение договора и ограничение подачи ресурса - мера вынужденная, в ней не заинтересована ни наша компания, ни наши клиенты. Поэтому призываем не копить долги и не доводить дело до негативных последствий", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Отметим, что отсутствие платежей является существенным нарушением условий договора теплоснабжения. Поэтому в качестве меры воздействия должник обязан самостоятельно произвести видимый разрыв трубопровода. Последующее восстановление системы теплоснабжения после полного погашения задолженности осуществляется за счет средств клиента.