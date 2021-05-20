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Общество

Около 2 млн рублей составила задолженность нижегородских организаций за тепло и горячую воду

27 мая 2021 12:59  [52] Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 2 млн рублей составила задолженность нижегородских организаций за тепло и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, 22 клиента из числа юридических лиц Дзержинска погасили задолженность за тепло сразу после получения уведомления о возможном расторжении договора теплоснабжения.

В мае 2021 года компания направила более 60 писем в адрес неплательщиков, общая сумма задолженности которых составила порядка 2 млн рублей.

В тексте уведомлений компания напомнила о том, что поставщик услуги вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор теплоснабжения в связи с нарушением сроков оплаты. В число недобросовестных клиентов попали ЗАО "Промышленные технологии", ООО "Тригон-2", ООО "Институт Дзержинскгражданпроект" и другие.

"Мы регулярно напоминаем нашим клиентам о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду. Расторжение договора и ограничение подачи ресурса - мера вынужденная, в ней не заинтересована ни наша компания, ни наши клиенты. Поэтому призываем не копить долги и не доводить дело до негативных последствий", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Отметим, что отсутствие платежей является существенным нарушением условий договора теплоснабжения. Поэтому в качестве меры воздействия должник обязан самостоятельно произвести видимый разрыв трубопровода. Последующее восстановление системы теплоснабжения после полного погашения задолженности осуществляется за счет средств клиента.

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Теги:
Т Плюс
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