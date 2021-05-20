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Политика

Движение "Открытая Россия"* прекращает свою деятельность

27 мая 2021 13:22  [108] Политика
Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение "Открытая Россия"* (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах. Об этом сообщает исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

"Сегодня мы закрываем "Открытку": только что Совет организации принял соответствующее решение. "Открытая Россия"* полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано", - написал Пивоваров в своем аккаунте сети Facebook.

Он добавил, что организация также отзывает иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации.

"Открытая Россия"* была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России"* нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

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