Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области. Об этом 26 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено почти в половине районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 117 530 жителям, из которых 51 091 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 66 439 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 47 жителей.

По числу заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 440 жителей (4 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 762 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 3 жителей), Советский (7 227, +8 заболевших), Московский (5 444, еще 11 заболевших), Сормовский (5 317, еще 5 инфицированных), Канавинский (5 296, +12 человек), Приокский (3 922, +1 заболевший) и Нижегородский (3 683, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 682 заболевших жителей), Бор (5 787), Павловский (2 997), Балахнинский (3 001), Выксунский (2 978), Городецкий (2 645), Богородский (2 637) и Шахунский (2 041).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

В конце мая изменения касались работы организаций дополнительного образования, музеев и зоопарков, проведения конгрессно-выставочных и памятных мероприятий, где также увеличилось число разрешенных посетителей.