Расходы бюджета Нижегородской области на текущий год увеличены до 229,5 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Расходы бюджета Нижегородской области на текущий год увеличены до 229,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Заксобрании Нижегородской области.

Согласно информации, на заседании 27 мая депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Поступления из федерального бюджета увеличены на 39,8 млн рублей. Эти средства будут направлены в том числе на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла и белого сахара в организации розничной торговли (37,4 млн рублей), а также на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

На оказание помощи предпринимателям, пострадавшим в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса, и самозанятым будет направлен 451 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, будут выделены средства на текущее содержание новых объектов - ФОКа в г. Ветлуга, зала для художественной гимнастики в г. Заволжье, ледового дворца в р.п. Ковернино в сумме 64,5 млн рублей. На осуществление международных воздушных перевозок пассажиров будут перераспределены средства в размере 21,7 млн рублей.

По словам присутствовшего на заседании губернатора региона Глеба Никитина, еще более 68 млн рублей планируется дополнительно направить на обеспечение работы "Поездов здоровья".

Комментируя заседание, спикер парламента Евгений Люлин отметил, средства из облбюджета направлены на приоритетные цели и задачи.

"Также между бюджетами муниципальных районов, муниципальных и городских округов и бюджетами городских и сельских поселений мы перераспределяем субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, поддержку отрасти культуры, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров за счет средств федерального и областного бюджета", - сказал он.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: