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Общество

"Библиотека – это настоящая сокровищница знаний", - Евгений Люлин

27 мая 2021 13:50  [98] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем библиотек.

"Библиотека – это настоящая сокровищница знаний, неотъемлемая часть интеллектуального и духовного развития общества. Во все времена здесь прививали интерес к чтению, учили мыслить, любить и уважать книгу, воспитывали нравственные качества, помогали в учебе, работе и проведении досуга", - сказал спикер парламента.

"Сегодня же библиотека – это целый образовательный центр, уникальная площадка для творчества, где используются современные мультимедийные технологии, проходят лекции и встречи с литераторами, организовываются "круглые столы", ведутся разного рода дискуссии, предоставляется возможность живого общения с книгой. Все это может быть реализовано только благодаря работникам библиотек. Вы бережно охраняете культурное наследие и с энтузиазмом подходите к работе, даете возможность соприкоснуться с удивительным миром книги", - говорится в его поздравлении.

"Благодарю всех работников библиотек за ежедневный кропотливый труд, преданность книги и любовь к своему делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", - отмечается в поздравительной речи.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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