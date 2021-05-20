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"Библиотеки по праву можно назвать культурно-просветительскими центрами", - Юрий Шалабаев

27 мая 2021 14:25  [54] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем библиотек.

По его словам, с 1995 года указом президента России установлен общероссийский день библиотек, а день для этого праздника выбран неслучайно: именно 27 мая 1795 года была открыта первая государственная общедоступная библиотека России — Императорская публичная библиотека. В Нижнем Новгороде бесплатная читальня появилась в 1899 году.

"Сейчас библиотечная система нашего города насчитывает 90 библиотек, в которых хранятся свыше 2,8 млн экземпляров книг и периодических изданий, среди которых есть очень редкие и ценные образцы. А трудятся в нижегородских библиотеках более 900 сотрудников – методистов, библиографов, библиотекарей и тех, кто им помогает. Все они творческие, чуткие, инициативные люди, которые учат пользоваться книгой, работать с информацией и дарят любовь к чтению всем, кто переступает порог книгохранилища", - отмечается в поздравительной речи Юрия Шалабаева.

"Еще в конце 19 – начале 20 века Николай Федоров говорил, что "библиотеки не должны быть только хранилищами книг… они должны быть центрами исследования, которое обязательно для всякого разумного существа". Сейчас библиотеки по праву можно назвать культурно-просветительскими центрами, где проходят мероприятия для людей разных возрастов, работают клубы по интересам и даже музеи", - говорится в поздравлении главы региона.

"Нижегородские библиотекари освоили современные технологии, вышли в интернет и тем самым даже увеличили число своих читателей.
В этот день от всего сердца желаю всем вам новых профессиональных успехов, благодарных читателей, творческой работы, семейного благополучия и счастья", - резюмировал он.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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