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Бизнес

Программы рефинансирования кредитов банка "Открытие" признаны лучшими на рынке

27 мая 2021 14:34  [41] Бизнес

Программы рефинансирования кредитов банка "Открытие" признаны лучшими на рынке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов банков в апреле 2021 года, по версии одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России "Выберу.ру".

По расчетам калькулятора "Выберу.ру", программа "Рефинансирование" банка "Открытие" заняла первое место среди соответствующих предложений ведущих российских кредитных организаций.

В ходе исследования сравнивались условия программ рефинансирования в топ-50 российских банков по объемам розничного кредитования. С помощью калькулятора сервиса были рассчитаны 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов.

При ранжировании продуктов принимались в расчет не только значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы как: условия объединения нескольких кредитов; условия досрочного погашения; наличие страховки и ее влияние на снижение ставки; отсутствие скрытых комиссий; количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика; набор дополнительных сервисов; надежность и значимость банка на рынке.

По совокупности этих факторов рефинансирование кредитов разных типов в банке "Открытие" признано самым выгодным для клиентов.

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