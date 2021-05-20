Гидравлические испытания тепловых сетей в Советском и Нижегородском районах назначены на 28 мая Общество

Фото: пресс-служба компании

Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали АО "Теплоэнерго" назначены на 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний в домах в Советском и Нижегородском районах будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31.

Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта, введя название улицы и номер дома.