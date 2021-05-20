"Выпуск памятных монет позволит напомнить о достопримечательностях Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал решение ЦБ РФ выпустить памятных монет к 800-летию Нижнего Новгорода.

"На трех типах монет будут размещены три символа Нижнего – Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка и Чкаловская лестница. Кремль и Чкаловская лестница сейчас проходят масштабную реконструкцию. Проводится благоустройство территории около ярмарки. Таким образом, 800-летие Нижнего Новгорода эти объекты встретят обновленными. Всего наша инфраструктурная программа включает в себя около 140 объектов. Юбилей – это не просто праздник, но и возможность для масштабной перезагрузки важнейших городских пространств", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что ранее было принято решение о размещении вида Нижнего Новгорода в 2023 году на купюре в 1000 рублей.

"Для нас крайне важно, чтобы облик города был известен как можно большему числу людей. Это не только подчеркнет историческое значение Нижнего Новгорода, но и поможет привлечению туристов", - добавил Глеб Никитин.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова напомнила, что монеты, на которых запечатлены символы региона, выпускались и раньше.

"На них в разные годы были отчеканены Нижегородский кремль, здание Государственного банка на Большой Покровской, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский и Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастыри. Также на памятных монетах появлялись образы знаменитых уроженцев области и людей, чья судьба с ней неразрывно связана: Александра Пушкина, Максима Горького, Федора Шаляпина, Валерия Чкалова, Андрея Сахарова", - рассказала Лариса Павлова.

Напомним, что Банк России выпустит в обращение памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, 28 мая 2021 года. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

К юбилею города регулятор выпустит партию серебряных монет номиналом 3 рубля и золотых - номиналом 50 рублей. Из недрагоценного металла ЦБ выпустит монету номиналом 10 рублей "Нижний Новгород, Нижегородская область" серии "Древние города России".