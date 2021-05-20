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"ТНС энерго НН" уведомило более 14,5 тысяч должников об отключении электроэнергии

27 мая 2021 15:33  [82] Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН" уведомило более 14,5 тысяч должников об отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в мае 2021 года компания направила должникам региона более 14,5 тысяч уведомлений о возможном ограничении энергоснабжения. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей Нижегородской области превышает 35 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них: 14 442 лицевых счета – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах; 126 лицевых счетов – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не имеют возможности погасить всю сумму долга сразу, "ТНС энерго НН" может предложить рассрочку. Для этого необходимо очно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

  • банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
  • через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
  • через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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Теги:
ТНС Энерго
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