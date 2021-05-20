Более 2 тысяч нижегородцев могут ограничить в выезде за рубеж из-за долгов перед "Водоканалом"

Фото:
Более 2 тысяч нижегородцев могут ограничить в выезде за рубеж из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения перед АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, в настоящее время общая сумма долга 2,3 тысяч потребителей компании составиляет 28 млн рублей.
Как отметил директор центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов, приставы при неуплате долга могут применить ограничение в виде отказа в выезде за рубеж.
"Таким образом, гражданам, выезжающим за пределы РФ, необходимо заблаговременно оплатить имеющуюся задолженность за коммунальные услуги", - добавил он.
В компании отметили, что при погашении задолженности до 30 июня абоненты водоканала смогут стать участниками акции "Прощайте, пени", в ходе которой нижегородцам и жителям Кстовского района списываются образовавшиеся пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
На данный момент возможностями акции воспользовались около 700 человек, сумма списанных пеней составила почти 5 млн рублей.
Для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без учета накопленной суммы пени. Затем направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала. Сделать это можно любым удобным способом:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+