Еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открыт в Нижнем Новгороде Общество

Еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открыт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Пункт начал работать на базе женской консультации Московского района.

"Мы продолжаем повышать в регионе шаговую доступность вакцинации. Новый пункт на базе женской консультации - это совместный проект родильного дома №5 и городской клинической больницы №28. Вакцинировать там будут всех желающих, при отсутствии противопоказаний", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что Нижегородская область входит в десятку лучших регионов по вакцинации лиц старше 60 лет (более 53%).

"В регионе сохраняются высокие объемы вакцинации, но несколько снизились темпы. Сегодня мы обратили на этот факт внимание депутатов областного Законодательного собрания и главных врачей медицинских организаций региона. Наша задача – не просто сохранить набранные обороты, но и перейти к уверенному росту темпов вакцинации. Поликлиникам и вакцинальным пунктам поручено усилить информационную работу. Поддержку в этом нам пообещал и депутатский корпус", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.