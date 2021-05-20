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Политика

"Единая Россия" утвердила состав "тройки" на праймериз в Нижегородской области

27 мая 2021 17:54  [47] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Президиум регионального политсовета "Единой России" на заедании 27 мая утвердил состав общерегиональной части списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партиии.

"Тройку" возглавил губернатор, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Вместе с ним в "тройку" на второй и третьей позиции соответственно вошли председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

Решение было принято путем тайного рейтингового голосования. Порядок размещения кандидатур в "тройке" определился количеством набранных голосов. За Глеба Никитина было отдано 16 голосов, за Евгения Люлина – 15 голосов, Ольгу Щетинину поддержали 14 членов президиума.

В соответствии с порядком организации и проведения предварительного голосования, состав общей части областного списка кандидатов избирается членами президиума регионального политсовета "Единой России". Остальные кандидаты, участвующие в процедуре, отбираются на основании всенародного голосования.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 по 30 мая. "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В ходе предварительного голосования нижегородцы выберут кандидатов, которые в сентябре будут представлять партию на выборах в Государственную думу России и Законодательное собрание региона. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

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Теги:
Выборы Единая Россия Праймериз
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