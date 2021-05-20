Объект культурного наследия на Студеной будет отреставрирован после ввода режима ЧС Общество

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Режим чрезвычайной ситуации введен на объекте культурного наследия регионального значения на ул. Студеной, д. 49/6 в Нижнем Новгороде.

Об этом стало известно 27 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода.

Режим введен по инициативе регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия для проведения реставрации.

"Мы приводим город в порядок и берем на контроль те объекты, которые представляют угрозу для жителей. Многие из них заброшены и находятся в полуразрушенном состоянии. Ввод режима ЧС на усадьбе А.Н. Седова – это необходимая мера и шаг на пути к сохранению этого объекта культурного наследия", – пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.