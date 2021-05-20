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Политика

Глеб Никитин проголосовал за участников праймериз "Единой России"

27 мая 2021 18:24  [92] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин принял участие в предварительном голосовании партии. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В этом году процедура проходит полностью в электронном формате.

"Электронное голосование – сама по себе современная технология. На своем опыте сегодня убедился, что процедура и регистрации, и голосования довольно проста и понятна, занимает всего несколько минут. Проголосовать можно с любого удобного для вас устройства и из любого места. Такие цифровые решения позволяют в полной мере показать легитимность процедуры и обеспечить должный уровень открытости. Это исключает возможность каких-либо фальсификаций и гарантирует безопасность персональных данных", - сказал Глеб Никитин.

Он сообщил, что на данный момент в Нижегородской области в качестве выборщиков на сайте зарегистрировались более 150 тысяч человек. Это порядка 6% от общего числа избирателей в регионе.

"В предварительном голосовании уже приняли участие более 95 тысяч человек. Очень активно голосуют нижегородцы, цифра достойная, и у жителей еще есть время выразить свою позицию. Важно, что голосование в регионе проходит спокойно, без нарушений и жалоб. Предварительное голосование – очень хороший инструмент для определения позиций партии. Я хотел бы призвать всех нижегородцев поучаствовать в процедуре. Вы можете повлиять на ситуацию, и те кандидаты, которые будут уже участвовать в выборах в сентябре, будут представлять именно вас", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все жители старше 18 лет, зарегистрированные в Нижегородской области. Голосование продлится до 20.00 30 мая.

Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо зарегистрироваться до 28 мая на официальном сайте pg.er.ru, пройдя верификацию через Госуслуги.

Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

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Теги:
Глеб Никитин Единая Россия Праймериз
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