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Спорт

Глеб Никитин поздравил команду "Норманочка" с победой в чемпионате России по мини-футболу

27 мая 2021 18:46  [87] Спорт

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 мая провел встречу с победителями женского чемпионата России по мини-футболу - командой "Норманочка". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Чествование нижегородских спортсменок, завоевавших золотые медали первенства сезона 2020-2021, состоялось в Нижегородском кремле.

"Нижегородская команда выступает в высшей лиге только второй сезон, и уже такой грандиозный успех! Это историческая победа и прекрасный подарок Нижнему Новгороду в год его 800-летия. Искренне переживал за вас. Уверен, что впереди новые достижения", - сказал Глеб Никитин.

"Благодарю руководителей ассоциации МФК "Торпедо". За короткий период мини-футбол в регионе показал стремительное развитие. Это было бы невозможно без поддержки и внимания", - добавил губернатор Нижегородской области.

Чемпионками России в составе "Норманочки" стали: вратари Мария Сурнина, Александра Колесова, полевые игроки Анастасия Дурандина, Александра Самородова, Валерия Хлебосолова, Кристина Мирелен, Яна Зимирова, Ирина Правдина, Анна Сидоренко, Алина Завьялова, Юлия Нелюбова, Людмила Рожкова, Яна Садакова, Дарья Квасова, Анастасия Наумова.

СПРАВКА:
Мини-футбольная команда "Норманочка" входит в систему МФК "Торпедо" и является единственным профессиональным женским мини-футбольным коллективом в Нижегородском регионе и вторым - в Приволжском федеральном округе.

Команда "Норманочка" основана 25 марта 2018 года. В ее составе - игроки главной, юниорской и студенческой сборных России по мини-футболу, а также сборной Украины. Активно развивается детско-юношеское направление: в структуре на сегодняшний день 7 женских команд разных возрастов.

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Теги:
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