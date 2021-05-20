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Политика

Предложения для изменения ФЗ о капремонте сформируют на съезде в Нижнем Новгороде

27 мая 2021 19:00  [102] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Предложения, которые будут сформированы на дискуссионных сессиях Всероссийского съезда операторов капитального ремонта многоквартирных домов, лягут в основу изменения федерального законодательства о капремонте. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров в ходе открытия съезда в Нижнем Новгороде 27 мая 2021 года.

"На съезде мы обсудим, как нужно выстроить текущую работу для достижения поставленных целей, сложившуюся ситуацию в сфере капитального ремонта, недавно запущенную программу по замене лифтового оборудования, затронем готовящиеся нововведения. Это и рассматриваемое расширение функций органов государственного жилищного контроля, и вопрос изменения программ капремонта исходя из состояния жилищного фонда, и законопроект о техническом учёте, который позволит улучшить ситуацию в этой сфере", - пояснил Максим Егоров.

Участниками съезда стали представители фондов капремонта и органов исполнительной власти более чем из 80 регионов России.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня работа в сфере капитального ремонта требует постоянного диалога с гражданами.

"Важно, чтобы люди понимали, как функционирует система, а их предложения и замечания учитывались и принимались. Проблем в сфере ещё немало, и для их решения ведётся постоянная работа", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что особенность Нижнего Новгорода - большое количество многоквартирных домов, являющихся памятниками архитектуры и культурного наследия.

"Мы выработали механизм субсидирования, считаем целесообразным субсидирование из регионального бюджета таких работ, потому что только средств от взносов на такие ремонты недостаточно, они гораздо дороже. Уже есть конкретные объекты, по которым ведётся работа. Считаю, что этот вопрос требует федерального внимания", - добавил Глеб Никитин.

В рамках съезда также проходит отдельное мероприятие для государственного жилищного надзора - Всероссийское совещание с руководителями органов государственного жилищного надзора субъектов РФ.

Региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, основным источником финансирования которых стали взносы собственников помещений, была запущена в 2014 году. Она стала одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, которые когда-либо проводились в России.

Программа капремонта направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья. Только в 2020 году работы по капитальному ремонту прошли в 48,3 тысячах многоквартирных домов, а общая стоимость выполненных работ превысила 180 млрд рублей.

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Теги:
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