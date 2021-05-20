"Забег "Беги, герой!" стал частью федеральной истории", - Глеб Никитин Спорт

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал предстоящий в Нижнем Новгороде забег "Беги, герой!", который состоится в рамках полумарафона ЗаБег.РФ.

Глеб Никитин 27 мая принял участие в пресс-конференции, посвященной полумарафону ЗаБег.РФ, который стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода.

"Здорово, что наш забег "Беги, герой!" стал частью федеральной истории, и в этой связи хотелось бы поблагодарить организаторов Забег.РФ и непосредственно Ксению Шойгу за внимание к региону", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что юбилейный год предоставляет дополнительные возможности для проведения самых разных спортивных событий всероссийского и международного масштаба.

Так, 17 июля впервые на стадионе "Нижний Новгород" состоится отборочный матч чемпионата Европы по регби среди национальных сборных России и Португалии. С 9 по 13 июня запланировано проведение этапа Кубка мира по конному спорту. Одним из самых ожидаемых событий станет чемпионат Европы по современному пятиборью. Также Нижегородская область готовится к чемпионату мира по скейтбордингу, Кубку России по триатлону и Кубку России по самолетному спорту.

"Развитие спорта – один из приоритетов для региона. На это, в частности, направлен федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Ряд успехов сделали профессиональные команды, активно развивается и массовый спорт", - рассказал Глеб Никитин.

"Одним из самых ярких событий этого года станет "Марафон 800", который пройдет 29 августа. Трасса "Марафона 800" – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией – 42,2 км. Маршрут охватит самые живописные места города: центральные набережные и исторические улицы рядом с Нижегородской ярмаркой, стадионом "Нижний Новгород" и Нижегородским кремлем", - добавил губернатор.

"Проведение этого уникального мероприятия еще раз подчеркнет статус Нижнего Новгорода как "Беговой столицы России". В рамках проекта ЗаБег.рф готовимся принять участников из 33 регионов страны: от Алтая до Краснодара. Надеюсь, что многие вернутся и на другие мероприятия. Приглашаю всех посетить наш прекрасный город", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ пройдет уже в это воскресенье, 30 мая. В 2021 году синхронный старт произойдет 30 мая в 09:00 по московскому времени в 84 регионах РФ. На старт выйдут более 120 тысяч бегунов.