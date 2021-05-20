Нижегородские модельные библиотеки организовали праздники в Общероссийский день библиотек Общество

Модельные библиотеки Нижегородской области 27 мая организовали праздничные мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, Ветлужская модельная библиотека провела День открытых дверей: для предварительно записавшихся гостей были организованы экскурсии по выставкам и мастер-классы для детей.

Решетихинская поселковая библиотека Володарского района организовала голосование за любимого библиотекаря. Сотрудники подготовили творческие визитки, в которых рассказали о себе, любимых книгах и работе в библиотеке - эту информацию разместили на сайте, где проходило голосование. Сегодня были подведены итоги и вручена премия "Народный библиотекарь", мероприятие прошло в онлайн-формате.

Сотрудников научной библиотеки в Выксе поздравил электронный робот-библиотекарь Элби. Он поблагодарил сотрудников за верность делу, самоотдачу и готовность сопровождать в мир книг. А для читателей сотрудники подготовили виртуальную экскурсию по библиотеке.

Напомним, за три года с момента реализации национального проекта "Культура" в Нижегородской области открылось восемь модельных библиотек. В 2019 году было создано три библиотеки нового поколения - в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году - пять модельных библиотек: в Чкаловске, Выксе, Ветлуге и Пильне, а также Решетихинская поселковая библиотека в Володарском районе.

Библиотеки теперь – полноценные культурно-досуговые центры, это не просто обновленные современные пространства, а культурные площадки для отдыха и работы. В библиотеке можно почитать книжные новинки, посетить лектории и кружки, пообщаться и найти единомышленников. Неординарный дизайн помещений, современное компьютерное и интерактивное оборудование, большой книжный фонд и интересное наполнение мероприятий привлекают новых читателей.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".