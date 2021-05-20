Движение транспорта на участке ул. Ванеева будет прекращено на выходные Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке ул. Ванеева в Нижнем Новгороде будет прекращено на выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.

Согласно информации, с 22:00 28 мая по 15:00 30 мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Ванеева возле дома № 108.

Движение личного транспорта будет организовано с зоной объезда ремонтных работ. А движение муниципального транспорта будет изменено.

Так, движение троллейбусных маршрутов №9, №17 будет сокращено до остановки "4 нагорный микрорайон". Движение автобусных маршрутов А-26, А-37, А-41, Т-31, Т-81, Т-94 будет организовано в направлении улицы Ивлиева по улице Богородского.

Автобусы № А-16, А-51 проследуют по улице Богородского, местному проезду улицы Ванеева, улице Козицкого, улице Ивлиева, улице Рокоссовского, улице Ванеева до остановки "Кардиоцентр"; обратно – по улице Ванеева, улице Рокоссовского, улице Ивлиева, улице Козицкого, улице Шишкова, улице Богородского.