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Общество

Почти во всем центре Нижнего Новгорода ограничат движение на выходные

28 мая 2021 11:58  [185] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти во всем центре Нижнего Новгорода ограничат движение на выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, с сегодняшнего дня и до 15:00 30 мая для проезда личного и общественного транспорта будут закрыты: Похвалинский, Георгиевский, Зеленский и Казанский съезды, Нижне-Волжская набережная, набережная Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома 111А Набережной гребного канала).

Также будут перекрыты участки дорог на следующих улицах: Красной Слободы, Широкой, Минина, Ульянова, Варварская, Алексеевская.

Кроме этого, в этот же период времени частично будет временно прекращено движение транспорта по Волжской Набережной, улицам Совнаркомовской, Самаркандской, Советской и по Канавинскому мосту.

В связи с ограничениями проезда планируется внести изменения в схему движения городского транспорта. Так, путь следования троллейбусных маршрутов №13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы. Движение автобусов маршрута А-5 будет прекращено на период выходных. Автобусные маршруты А-1, А-68 будут сокращены до остановки "Улица Варварская".

Кроме этого, движение автобусных маршрутов Т-31 планируется сократить до остановки "Водная академия". Автобусы Т-37, Т-87 будут следовать до остановки "Площадь Революции".

Движение автобусных маршрутов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 и А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будет организовано по метромосту.

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Теги:
движение Транспорт
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