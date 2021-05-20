Стали известны доходы депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2020 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задекларировал наибольший доход среди депутатов в 2020 году. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте органа.

Он получил в минувшем году 35,9 млн рублей , его супруга - 2,2 млн рублей.

Согласно представленной информации, у него в собственности находятся: земельные участки - площадью 137792 кв.м., 115832 кв.м., 58 тысяч кв.м., 56 тысяч кв.м., 11750 кв.м., 10 тысяч кв.м., 7622 кв.м.(доля в праве), 5114 кв.м. (доля в праве), 3504 кв.м., 1341 кв.м. (доля в праве), 814 кв.м., 583 кв.м. (доля в праве); жилой дом - 398,1 кв.м.; квартиры - 143,7 кв.м., 100,7 кв.м. (доля в праве с супругой), 76,9 кв.м. (доля в праве); гаражи - 2292,8 кв.м. (доля в праве), 148,4 кв.м., 68,7 кв.м.; здание гаража с навесом - 209,2 кв.м. (доля в праве); машиноместо - 13,8 кв.м.; иное недвижимое имущество - 259,5 кв.м. (доля в праве), 98 кв.м., 73,2 кв.м., 71 кв.м. (доля в праве), 61,9 кв.м., 56,4 кв.м., 31,2 кв.м. (доля в праве).

Кроме того его супруга владеет участком площадью 1760 кв.м., двумя жилыми домами - 453,5 кв.м. и 128,1 кв.м. и машиноместом - 1930 кв.м. (доля в праве).

от 30 до 20 млн рублей

Депутат Сергей Пляскин заработал в 2020 году 25,8 млн рублей .

В его собственности: три квартиры - 149,2 кв.м., 94,6 кв.м., 48,1 кв.м., а также иное недвижимое имущество - 2980,2 кв.м. (доли в праве).

Другой Депутат Кирилл Лазорин задекларировал доход в 25,5 млн рублей , его супруга - 272,98 тысяч рублей.

В собственности депутата: квартира - 106,4 кв.м. (общая совместная с женой), гараж - 283,5 кв.м. (общая совместная с женой), иное недвижимое имущество - 283,8 кв.м. (общая совместная с женой). У супруги также: два участка - 2000 кв.м. и 1310 кв.м., жилой дом - 542,3 кв.м., нежилое здание - 283,8 кв.м.

Доход Владимира Аношкина составил 25,2 млн рублей , его супруги - 1,03 млн рублей.

Депутат является владельцев земельных участков - 1500 кв.м. и 1337 кв.м.; жилых домов - 414,9 кв.м., 108,7 кв.м., 54,7 кв.м. и квартиры - 98,3 кв.м. (общая долевая с супругой и ребенком). Супруга также владеет участком - 520 кв.м. и квартирой 75,2 кв.м. (общая долевая с ребенком).

От 20 до 10 млн рублей

Депутат Анна Круглова заработала 15,1 млн рублей , ее супруг - 9,8 млн рублей.

В собственности депутата две квартиры площадью 137 кв.м. (доля в праве с супругом) и 45,8 кв.м. (доля в праве). В пользовании также находятся: участки - 2360кв.м., 2260 кв.м., 575 кв.м.; жилой дом - 140,6 кв.м.; гараж - 127,7 кв.м и баня 26,4 кв.м. У супруга в собственности: участок - 3370 кв.м. и иное недвижимое имущество - 336,5 кв.м. (доля в праве), 77,1 кв.м. (доля в праве).

Ольга Балакина задекларировала 15,06 млн рублей .

У нее в собственности: участок - 2613 кв.м.; жилой дом - 205,3 кв.м.; квартиры - 253,7 кв.м. и 73,8 кв.м.; гараж - 94,8 кв.м (доля в праве); иное недвижимое имущество - 1196,5 кв.м. (доля в праве), 664 кв.м. (доля в праве), 162,8 кв.м., 158,7 кв.м, 132,9 кв.м., 13,4 кв.м. В пользовании депутата находится участок площадью 771 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов в прошлом году получил 10,7 млн рублей , его супруга - 326,8 тысяч рублей.

В собственности депутата: участок - 2900 кв.м. (доля в праве); жилой дом - 104,1 кв.м. (доля в праве); квартиры - 111,5 кв.м. (общая совместная с женой), 108,8 кв.м., 66,6 кв.м. (доля в праве), иное недвижимое имущество - 5699,4 кв.м. (доля в праве). Его супруга также владеет квартирой - 49,4 кв.м.

От 10 до 5 млн рублей

Руслан Станчев задекларировал доход в размере 9,99 млн рублей.

Он является владельцем квартиры площадью 136,9 кв.м. и парковочного места - 14,7 кв.м. в испанском городе Альтеа, а также квартира 41,9 кв.м. в России.

Жанна Скворцова получила 9,9 млн рублей дохода.

У нее в собственности: участки - 1410 кв.м., 795 кв.м., 150 кв.м.; жилой дом - 541,4 кв.м.; квартира - 55,1 кв.м, а также иное недвижимое имущество - 460,3 кв.м. и 115,1 кв.м.

Карим Ибрагимов - 9,8 млн рублей, его супруга - 1,6 млн рублей.

В собственности депутата находится две квартиры - 100,7 кв.м. и 85,9 кв.м., его супруги: участки - 3387 кв.м. (доля в праве с детьми), 1916 кв.м. (доля в праве), 1623 кв.м., 1200 кв.м.; жилые дома - 144 кв.м. (доля в праве с детьми), 85,2 кв.м., 82,9 кв.м, 51,5 кв.м.; иное недвижимое имущество - 13,3 кв.м.

Владимир Амельченко - 8,2 млн рублей. У двух несовершеннолетних детей доход составил 128,6 и 128,4 тысячи рублей.

У него в собственности: земельные участки - 4999 кв.м., 1925 кв.м., 596 кв.м.; жилой дом - 986,1 кв.м.; иное недвижимое имущество - 558 кв.м. В пользовании депутата находятся: земельные участки - 1400 кв.м., 1887 кв.м. и жилой дом 445 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин задекларировал 8,04 млн рублей.

Он является владельцем участка площадью 1467 кв.м., жилого дома - 275,7 кв.м. и квартиры - 127,6 кв.м.

Марк Фельдман получил 7,2 млн рублей , его супруга - 658,8 тысяч рублей.

В собственности депутата: квартира - 199,9 кв.м. и нежилое помещение 1196,5 (доля в праве с женой). У супруги также - жилой дом - 29,8 кв.м. и квартира - 62,2 кв.м.

Герман Карачевский заработал 6,6 млн рублей , его супруга - 1,05 млн рублей.

У депутат в собственности: участок - 42 кв.м. и иное недвижимое имущество - 18 кв.м. У супруги: участок - 594 кв.м., квартиры - 93,7 кв.м., 70,9 кв.м., 69,5 кв.м., 43,4 кв.м. и садовый домик - 59,8 кв.м.

Андрей Дранишников - 5,7 млн рублей , его супруга - 798,2 тысячи рублей.

У него в собственности: участок - 1674 кв.м. (доля в праве), квартира - 103 кв.м. (доля в праве), иное недвижимое имущество - 671,8 кв.м. (доля в праве), 574,6 кв.м. (доля в праве), 266,4 кв.м. (доля в праве). У супруги: участок - 800кв.м., два жилых дома - 429кв.м., 269 кв.м. и квартира - 103 кв.м. (доля в праве).

Михаил Иванов - 4,9 млн рублей , его супруга - 1,3 млн рублей.

Он является владельцем квартиры - 185,4 кв.м. и иного недвижимого имущества - 319,4 кв.м., его супруга: квартиры - 106 кв.м.

От 5 до 1 млн рублей

Валерий Скакодуб - 4,7 млн рублей.

Он владеет двумя квартирами - 107,5 кв.м.(общая совместная с женой) и 86,2 кв.м. (общая совместная с женой) и машиноместом - 16 кв.м. (общее совместное с женой).

Николай Чернышов задекларировал доход в размере 3,8 млн рублей , его супруга - 603,1 тысяч рублей.

У него в собственности: участок - 800 кв.м. и две квартиры - 62 кв.м (доля в праве), 52 кв.м.

Михаил Рыхтик - 3,6 млн рублей . У него в собственности только квартира площадью 46,6 кв.м.

Павел Пашинин - 3,1 млн рублей , его супруга - 56,4 тысячи рублей.

В собственности депутата: участки - 1500 кв.м., 928,2 кв.м., 776 кв.м. и жилой дом - 159,9 кв.м. У его супруги: квартира - 39,2 кв.м. В пользовании Павла Пашинина находится квартира - 34,4 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев получил 2,9 млн рублей , его супруга - 649,9 тысяч рублей.

У него в собственности: два участка - 2199 кв.м., 273 кв.м. и два жилых дома - 179 кв.м., 59,6 кв.м. У его супруги: квартира - 70,2 кв.м.

Роман Пономаренко - 2,7 млн рублей , супруга - 7,8 тысяч рублей.

В собственности: участки - 650 кв.м. и 600 кв.м.; квартиры - 58,8 кв.м. (доля в праве), 42,4 кв.м.; дача - 87,5 кв.м.. У супруги: квартира - 61 кв.м.

Юрий Ерофеев - 2,4 млн рублей, супруга - 370,3 тысячи рублей.

В его собственности: участки - 2743 кв.м., 1258 кв.м., 668 кв.м., 582 кв.м., иное недвижимое имущество - 176,6 кв.м. У его супруги: квартира - 88,1 кв.м. (доля в праве).

Инна Ванькина получила 2,2 млн рублей , ее супруг - 2,04 млн рублей.

У депутата недвижимости нет, у ее мужа - квартира площадью 126,6 кв.м.

Владимир Тарасов - 2,1 млн рублей , его супруга - 314,09 тысяч рублей

У него в собственности: два участка - 853 кв.м. и 754 кв.м.; жилые дома - 385,2 кв.м., 115,3 кв.м., 13,1 кв.м. У супруги также: участок - 1600 кв.м., жилой дом - 26,8 кв.м. и квартира - 48,9 кв.м.

Доход Станислава Прокоповича составил 2,07 млн рублей , его супруги - 175,5 тысяч рублей.

У депутата: два участка по 1500 кв.м.; жилой дом - 72 кв.м.; квартиры - 69,3 кв.м., 85,7 кв.м., 59,5 кв.м.; нежилое здание в Крыму - 354,4 кв.м. В пользовании - квартира площадью 77,8 кв.м.

Мария Кузнецова в 2020 году получила 2,2 млн рублей.

У нее в собственности: две квартиры - 67,2 кв.м. и 40,5 кв.м. Еще одна площадью 57 кв.м. находится в пользовании.

Татьяна Скоробогатова задекларировала 1,3 млн рублей

Он владеет: участком - 1299 кв.м. (доля в праве), жилым домом - 151,1 кв.м (доля в праве) и квартирой - 33 кв.м.

Менее 1 млн рублей

Депутат Татьяна Гриневич задекларировала доход в размере 979,9 тысяч рублей, ее супруг 917,4 тысячи рублей

У депутата нет своей недвижимости. В собственности супруга находятся: земельный участок - 650 кв.м. (доля в праве), жилой дом - 89,1 кв.м. (доля в праве), квартиры - 74,7 кв.м., 48 кв.м. (доля в праве). В пользовании Татьяны Гриневич: квартира - 74,7 кв.м.

Оксана Дектерева - 768,7 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами - 50,4 кв.м и 31,5 кв.м.

Юлия Мантурова - 610,6 тысяч рублей , супруг - 780,7 тысяч рублей. В собственности депутата находится квартира площадью 55 кв.м.

Доход Елены Аржановой составил 600,7 тысяч рублей.

У нее в собственности: земельные участки - 603 кв.м. и 393 кв.м.; жилой дом - 381,4 кв.м.; жилое строение - 76,4 кв.м.; квартиры - 119,8 кв.м и 48,3 кв.м., доли в ином недвижимом имуществе: 625,6 кв.м. и 59,7 кв.м.

Владимир Поддымников-Гордеев заработал 590,09 тысяч рублей

У него в собственности: квартира - 42,7 кв.м. (доля в праве). В пользовании: половина квартиры площадью 42,7 к.м.

Анна Татаринцева - 466,6 тысяч рублей. У нее три квартиры: 99,8 кв.м., 61,1 кв.м. и 56,2 кв.м.

Наименьший доход получила Мария Самоделкина - 267,9 тысяч рублей, ее супруг - 1,5 млн рублей.

У нее нет недвижимого имущества. В собственности супруга: участок - 800 кв.м.; две квартиры - 56,3 кв.м. и 31,2 кв.м.

В пользовании депутата - квартира 72 кв.м.