Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
28 мая 2021 18:54  [131] Стали известны доходы депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2020 год
28 мая 2021 17:16  [100] "Ткацкая фабрика в Володарске имеет большое значение для экономики всей страны", - Глеб Никитин
28 мая 2021 17:09  [139] "Первая ткацкая фабрика" создаст крупное производство за 5 млрд рублей в Володарске
28 мая 2021 14:50  [205] Почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в текущем году
28 мая 2021 12:19  [229] Volkswagen Group Rus начал выпускать кроссовер Taos на заводе в Нижнем Новгороде
28 мая 2021 11:22  [223] Эксперты прогнозируют подорожание мороженого в Нижегородской области до 20%
27 мая 2021 17:03  [1069] Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 69,5 млн рублей
27 мая 2021 13:41  [338] Расходы бюджета Нижегородской области на текущий год увеличены до 229,5 млрд рублей
26 мая 2021 13:13  [1932] КСП Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств
26 мая 2021 12:48  [424] Бюджет Нижнего Новгорода за 2020 год исполнен по доходам на 99%
Экономика

Стали известны доходы депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2020 год

28 мая 2021 18:54  [131] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задекларировал наибольший доход среди депутатов в 2020 году. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте органа.

Он получил в минувшем году 35,9 млн рублей, его супруга - 2,2 млн рублей.

Согласно представленной информации, у него в собственности находятся: земельные участки - площадью 137792 кв.м., 115832 кв.м., 58 тысяч кв.м., 56 тысяч кв.м., 11750 кв.м., 10 тысяч кв.м., 7622 кв.м.(доля в праве), 5114 кв.м. (доля в праве), 3504 кв.м., 1341 кв.м. (доля в праве), 814 кв.м., 583 кв.м. (доля в праве); жилой дом - 398,1 кв.м.; квартиры - 143,7 кв.м., 100,7 кв.м. (доля в праве с супругой), 76,9 кв.м. (доля в праве); гаражи - 2292,8 кв.м. (доля в праве), 148,4 кв.м., 68,7 кв.м.; здание гаража с навесом - 209,2 кв.м. (доля в праве); машиноместо - 13,8 кв.м.; иное недвижимое имущество - 259,5 кв.м. (доля в праве), 98 кв.м., 73,2 кв.м., 71 кв.м. (доля в праве), 61,9 кв.м., 56,4 кв.м., 31,2 кв.м. (доля в праве).

Кроме того его супруга владеет участком площадью 1760 кв.м., двумя жилыми домами - 453,5 кв.м. и 128,1 кв.м. и машиноместом - 1930 кв.м. (доля в праве).

от 30 до 20 млн рублей

Депутат Сергей Пляскин заработал в 2020 году 25,8 млн рублей.

В его собственности: три квартиры - 149,2 кв.м., 94,6 кв.м., 48,1 кв.м.,  а также иное недвижимое имущество - 2980,2 кв.м. (доли в праве).

Другой Депутат Кирилл Лазорин задекларировал доход в 25,5 млн рублей, его супруга - 272,98 тысяч рублей.

В собственности депутата: квартира - 106,4 кв.м. (общая совместная с женой), гараж - 283,5 кв.м. (общая совместная с женой), иное недвижимое имущество - 283,8 кв.м. (общая совместная с женой). У супруги также: два участка - 2000 кв.м. и 1310 кв.м., жилой дом - 542,3 кв.м., нежилое здание - 283,8 кв.м.

Доход Владимира Аношкина составил 25,2 млн рублей, его супруги - 1,03 млн рублей.

Депутат является владельцев земельных участков - 1500 кв.м. и 1337 кв.м.; жилых домов - 414,9 кв.м., 108,7 кв.м., 54,7 кв.м. и квартиры - 98,3 кв.м. (общая долевая с супругой и ребенком). Супруга также владеет участком - 520 кв.м. и квартирой 75,2 кв.м. (общая долевая с ребенком).

От 20 до 10 млн рублей

Депутат Анна Круглова заработала 15,1 млн рублей, ее супруг - 9,8 млн рублей.

В собственности депутата две квартиры площадью 137 кв.м. (доля в праве с супругом) и 45,8 кв.м. (доля в праве). В пользовании также находятся: участки - 2360кв.м., 2260 кв.м., 575 кв.м.; жилой дом - 140,6 кв.м.; гараж - 127,7 кв.м и баня 26,4 кв.м. У супруга в собственности: участок - 3370 кв.м. и иное недвижимое имущество - 336,5 кв.м. (доля в праве), 77,1 кв.м. (доля в праве).

Ольга Балакина задекларировала 15,06 млн рублей.

У нее в собственности: участок - 2613 кв.м.; жилой дом - 205,3 кв.м.; квартиры - 253,7 кв.м. и 73,8 кв.м.; гараж - 94,8 кв.м (доля в праве); иное недвижимое имущество - 1196,5 кв.м. (доля в праве), 664 кв.м. (доля в праве), 162,8 кв.м., 158,7 кв.м, 132,9 кв.м., 13,4 кв.м. В пользовании депутата находится участок площадью 771 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов в прошлом году получил 10,7 млн рублей, его супруга - 326,8 тысяч рублей.

В собственности депутата: участок - 2900 кв.м. (доля в праве); жилой дом - 104,1 кв.м. (доля в праве); квартиры - 111,5 кв.м. (общая совместная с женой), 108,8 кв.м., 66,6 кв.м. (доля в праве), иное недвижимое имущество - 5699,4 кв.м. (доля в праве). Его супруга также владеет квартирой - 49,4 кв.м.

От 10 до 5 млн рублей

Руслан Станчев задекларировал доход в размере 9,99 млн рублей.

Он является владельцем квартиры площадью 136,9 кв.м. и парковочного места - 14,7 кв.м. в испанском городе Альтеа, а также квартира 41,9 кв.м. в России.

Жанна Скворцова получила 9,9 млн рублей дохода.

У нее в собственности: участки - 1410 кв.м., 795 кв.м., 150 кв.м.; жилой дом - 541,4 кв.м.; квартира - 55,1 кв.м, а также иное недвижимое имущество - 460,3 кв.м. и 115,1 кв.м.

Карим Ибрагимов - 9,8 млн рублей, его супруга - 1,6 млн рублей.

В собственности депутата находится две квартиры - 100,7 кв.м. и 85,9 кв.м., его супруги: участки - 3387 кв.м. (доля в праве с детьми), 1916 кв.м. (доля в праве), 1623 кв.м., 1200 кв.м.; жилые дома - 144 кв.м. (доля в праве с детьми), 85,2 кв.м., 82,9 кв.м, 51,5 кв.м.; иное недвижимое имущество - 13,3 кв.м.

Владимир Амельченко - 8,2 млн рублей. У двух несовершеннолетних детей доход составил 128,6 и 128,4 тысячи рублей.

У него в собственности: земельные участки - 4999 кв.м., 1925 кв.м., 596 кв.м.; жилой дом - 986,1 кв.м.; иное недвижимое имущество - 558 кв.м. В пользовании депутата находятся: земельные участки - 1400 кв.м., 1887 кв.м. и жилой дом 445 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин задекларировал 8,04 млн рублей.

Он является владельцем участка площадью 1467 кв.м., жилого дома - 275,7 кв.м. и квартиры - 127,6 кв.м.

Марк Фельдман получил 7,2 млн рублей, его супруга - 658,8 тысяч рублей.

В собственности депутата: квартира - 199,9 кв.м. и нежилое помещение 1196,5 (доля в праве с женой). У супруги также - жилой дом - 29,8 кв.м. и квартира - 62,2 кв.м. 

Герман Карачевский заработал 6,6 млн рублей, его супруга - 1,05 млн рублей.

У депутат в собственности: участок - 42 кв.м. и иное недвижимое имущество - 18 кв.м. У супруги: участок - 594 кв.м., квартиры - 93,7 кв.м., 70,9 кв.м., 69,5 кв.м., 43,4 кв.м. и садовый домик - 59,8 кв.м.

Андрей Дранишников - 5,7 млн рублей, его супруга - 798,2 тысячи рублей.

У него в собственности: участок - 1674 кв.м. (доля в праве), квартира - 103 кв.м. (доля в праве), иное недвижимое имущество - 671,8 кв.м. (доля в праве), 574,6 кв.м. (доля в праве), 266,4 кв.м. (доля в праве). У супруги: участок - 800кв.м., два жилых дома - 429кв.м., 269 кв.м. и квартира - 103 кв.м. (доля в праве).

Михаил Иванов - 4,9 млн рублей, его супруга - 1,3 млн рублей.

Он является владельцем квартиры - 185,4 кв.м. и иного недвижимого имущества - 319,4 кв.м., его супруга: квартиры - 106 кв.м.

От 5 до 1 млн рублей

Валерий Скакодуб - 4,7 млн рублей.

Он владеет двумя квартирами - 107,5 кв.м.(общая совместная с женой) и 86,2 кв.м. (общая совместная с женой) и машиноместом - 16 кв.м. (общее совместное с женой).

Николай Чернышов задекларировал доход в размере 3,8 млн рублей, его супруга - 603,1 тысяч рублей.

У него в собственности: участок - 800 кв.м. и две квартиры - 62 кв.м (доля в праве), 52 кв.м.

Михаил Рыхтик - 3,6 млн рублей. У него в собственности только квартира площадью 46,6 кв.м.

Павел Пашинин - 3,1 млн рублей, его супруга - 56,4 тысячи рублей.

В собственности депутата: участки - 1500 кв.м., 928,2 кв.м., 776 кв.м. и жилой дом - 159,9 кв.м. У его супруги: квартира - 39,2 кв.м. В пользовании Павла Пашинина находится квартира - 34,4 кв.м.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев получил 2,9 млн рублей, его супруга - 649,9 тысяч рублей.

У него в собственности: два участка - 2199 кв.м., 273 кв.м. и два жилых дома - 179 кв.м., 59,6 кв.м. У его супруги: квартира - 70,2 кв.м.

Роман Пономаренко - 2,7 млн рублей, супруга - 7,8 тысяч рублей.

В собственности: участки - 650 кв.м. и 600 кв.м.; квартиры - 58,8 кв.м. (доля в праве), 42,4 кв.м.; дача - 87,5 кв.м.. У супруги: квартира - 61 кв.м. 

Юрий Ерофеев - 2,4 млн рублей, супруга - 370,3 тысячи рублей.

В его собственности: участки - 2743 кв.м., 1258 кв.м., 668 кв.м., 582 кв.м., иное недвижимое имущество - 176,6 кв.м. У его супруги: квартира - 88,1 кв.м. (доля в праве).

Инна Ванькина получила 2,2 млн рублей, ее супруг - 2,04 млн рублей.

У депутата недвижимости нет, у ее мужа - квартира площадью 126,6 кв.м.

Владимир Тарасов - 2,1 млн рублей, его супруга - 314,09 тысяч рублей

У него в собственности: два участка - 853 кв.м. и 754 кв.м.; жилые дома - 385,2 кв.м., 115,3 кв.м., 13,1 кв.м. У супруги также: участок - 1600 кв.м., жилой дом - 26,8 кв.м. и квартира - 48,9 кв.м.

Доход Станислава Прокоповича составил 2,07 млн рублей, его супруги - 175,5 тысяч рублей.

У депутата: два участка по 1500 кв.м.; жилой дом - 72 кв.м.; квартиры - 69,3 кв.м., 85,7 кв.м., 59,5 кв.м.; нежилое здание в Крыму - 354,4 кв.м. В пользовании - квартира площадью 77,8 кв.м.

Мария Кузнецова в 2020 году получила 2,2 млн рублей.

У нее в собственности: две квартиры - 67,2 кв.м. и 40,5 кв.м. Еще одна площадью 57 кв.м. находится в пользовании.

Татьяна Скоробогатова задекларировала 1,3 млн рублей

Он владеет: участком - 1299 кв.м. (доля в праве), жилым домом - 151,1 кв.м (доля в праве) и квартирой - 33 кв.м.

Менее 1 млн рублей

Депутат Татьяна Гриневич задекларировала доход в размере 979,9 тысяч рублей, ее супруг 917,4 тысячи рублей

У депутата нет своей недвижимости. В собственности супруга находятся: земельный участок - 650 кв.м. (доля в праве), жилой дом - 89,1 кв.м. (доля в праве), квартиры - 74,7 кв.м., 48 кв.м. (доля в праве). В пользовании Татьяны Гриневич: квартира - 74,7 кв.м.

Оксана Дектерева - 768,7 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами - 50,4 кв.м и 31,5 кв.м.

Юлия Мантурова - 610,6 тысяч рублей, супруг - 780,7 тысяч рублей. В собственности депутата находится квартира площадью 55 кв.м.

Доход Елены Аржановой составил 600,7 тысяч рублей.

У нее в собственности: земельные участки - 603 кв.м. и 393 кв.м.; жилой дом - 381,4 кв.м.; жилое строение - 76,4 кв.м.; квартиры - 119,8 кв.м и 48,3 кв.м., доли в ином недвижимом имуществе: 625,6 кв.м. и 59,7 кв.м.

Владимир Поддымников-Гордеев заработал 590,09 тысяч рублей

У него в собственности: квартира - 42,7 кв.м. (доля в праве). В пользовании: половина квартиры площадью 42,7 к.м.

Анна Татаринцева - 466,6 тысяч рублей. У нее три квартиры: 99,8 кв.м., 61,1 кв.м. и 56,2 кв.м.

Наименьший доход получила Мария Самоделкина - 267,9 тысяч рублей, ее супруг - 1,5 млн рублей.

У нее нет недвижимого имущества. В собственности супруга: участок - 800 кв.м.; две квартиры - 56,3 кв.м. и 31,2 кв.м.

В пользовании депутата - квартира 72 кв.м.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph