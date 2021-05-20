Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 7 июля из-за ремонтных работ

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 7 июля из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
Как сообщает департамент транспорта администрации города, движение транспорта будет прекращено у дома №33 с 30 мая. Откроют проезд лишь 7 июля в 23.59.
Автомобилистов просят быть внимательными и объезжать улицу Семашко на время ее закрытия по прилегающим улицам.
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