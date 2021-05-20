Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 7 июля из-за ремонтных работ Общество

Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 7 июля из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Как сообщает департамент транспорта администрации города, движение транспорта будет прекращено у дома №33 с 30 мая. Откроют проезд лишь 7 июля в 23.59.

Автомобилистов просят быть внимательными и объезжать улицу Семашко на время ее закрытия по прилегающим улицам.