Жители 42 домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода остались без света Общество

Жители 42 домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода остались без света, сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Собеседник агентства отметил, что электричества нет лишь в частных домах Ленинского района. На линиях проводятся плановые работы. Подача электроэнергии будет восстановлена 30 мая в 17.00.

Света нет на улицах Матросская, Баумана, Каширская, Заводская и переулке Вайгач.