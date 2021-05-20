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Жители 42 домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода остались без света

30 мая 2021 14:39  [32] Общество

Жители 42 домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода остались без света, сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Собеседник агентства отметил, что электричества нет лишь в частных домах Ленинского района. На линиях проводятся плановые работы. Подача электроэнергии будет восстановлена 30 мая в 17.00.

Света нет на улицах Матросская, Баумана, Каширская, Заводская и переулке Вайгач.

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Теги:
Электроэнергия
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