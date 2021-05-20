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Общество

Праздник для детей из многодетных и приемных семей пройдет 1 июня в Нижегородском театре кукол

30 мая 2021 15:07  [95] Общество

Праздник для детей из многодетных и приемных семей пройдет 1 июня в Нижегородском театре кукол, сообщает минсоцполитики региона.

Гостями праздника станут почти 300 детей. Это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, ребята из многодетных и приемных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В День защиты детей Нижегородский театр кукол организовал праздничную программу, в рамках которой пройдут интерактивные конкурсы, спектакль "Доктор Айболит". И всех детей ждут сладкие подарки.

Праздник организует Нижегородское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" при поддержке министерства соцполитики Нижегородской области.

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Теги:
Дети Праздники Театры
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