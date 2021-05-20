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Общество

Нижегородский водоканал завершил благоустройство более 900 объектов

31 мая 2021 11:38  [79] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Нижегородский водоканал" завершил благоустройство более 900 объектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках месячника по благоустройству компания завершила работы на объектах, на которых в зимнее и осеннее время проводились раскопки для производства плановых и аварийных работ.

За полтора месяца Нижегородский водоканал восстановил более 10 тысяч кв м асфальтового покрытия, около 24 тысяч кв м плодородного слоя почвы и газонов, почти 2 тысячи погонных метров бордюров.

"В соответствии с технологическим регламентом в зимнее время место раскопок выкладывается брусчаткой на дорогах, либо засыпается грунтом на газонах. С наступлением весенне-летнего периода все восстанавливается в прежнем виде - укладывается асфальт, засыпается плодородный слой почвы и т.д. В настоящее время благоустройство всех объектов завершено", - сказал начальник дорожного и ремонтно-строительного участка АО "Нижегородский водоканал" Василий Набоков.

Работы велись одновременно на 20 – 25 объектах, было задействовано более 100 рабочих и 45 единиц специализированной техники. Работы по благоустройству включали в себя демонтаж временного покрытия в виде брусчатки, дополнительное уплотнение песчаного основания, опиловку кромок асфальтобетонного покрытия, устройство щебеночного основания, восстановление асфальтобетонного покрытия и восстановление плодородного слоя почвы на участках с зелеными насаждениями.

Очередность выполнения работ определялась исходя из удаленности места от центральных и видовых мест. В первую очередь были благоустроены объекты, находящиеся в видовых местах (скверы, парки, площади) и на центральных дорогах. Следом - районные дороги. Затем восстановлены газоны, тротуары и дворовые проезды.

В компании отметили, что восстановление выполнялось с соблюдением всех требований нормативных документов. К примеру, обратная засыпка песком котлованов производилась послойно и с уплотнением каждого слоя. Щебеночное основание также уплотнялось.

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Теги:
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