Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 31 мая по 6 июня 2021 года Культура и отдых

Экспозиция самоваров Фото: с сайта НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 31 мая по 6 июня 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

1 июня - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+);

2 июня - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);

3 июня - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

4 июня - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

3 июня - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро"(6+);

5 июня - гастроли Волгоградского музыкального театра - мюзикл Егора Шашина по мотивам восточной сказки "Аладдин" (0+);

5 июня - гастроли Волгоградского музыкального театра - мюзикл Александра Журбина по пьесе Виктора Добросоцкого "Продавец игрушек" (12+);

6 июня - гастроли Волгоградского музыкального театра - мюзикл Егора Шашина по мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка" (0+);

6 июня - гастроли Волгоградского музыкального театра - мюзикл Егора Шашина по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

1 июня - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

2 июня - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

3 июня – спектакль по произведению Николая Носова - "Незнайка учится" (6+);

3 июня - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);

4 июня - спектакль по пьесе Антона Чехова "Три сестры" (12+);

5 июня - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+);

6 июня - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

31 мая - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);

1 июня - спектакль театра "Пиано" "Крылья для клоуна" (6+);

2, 3 июня - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Матушка Крапива" (6+);

4 июня - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

1 июня - спектакль по сказке Корнея Чуковского "Доктор Айболит" (6+);

2, 3 июня - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);

4 июня - спектакль по сказке Александра Пушкина "Золотой петушок" (6+);

6 июня - мюзикл по сказке Самуила Маршака "Теремок" (6+).

Детский театр "Вера":

2,3 июня – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+);

4,6 июня - спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

5 июня - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+);

6 июня - гала-концерт закрытия XXX театрального сезона "Тебе, любимый город!" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

2 июня - пластический спектакль по мотивам пьесы Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам" - "Фата Морганы" (12+);

5 июня - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);

6 июня - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);

6 июня - музыкальная сказка "Трое в лесу: Новые приключения" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

31 мая – пьеса "Загадка Моцарта" в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);

1 июня – концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" (дирижер и солист Юрий Башмет) в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);

2 июня – концерт подготовленный к 15-летию Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыка звезд" в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);

3 июня – торжественное закрытие XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

3 июня - программа "Парад планет" (6+), лекция "Такие разные звезды" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо лета" (12+);

4 июня - программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Естественный отбор" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

5 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Разыскивается планета!" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "История созвездий, часть I, Небесный зоопарк" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо лета" (12+);

6 июня - программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Рассвет космической эры" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Запланированные мероприятия: